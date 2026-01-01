育達高中減班！國文老師沒課教遭資遣 二審逆轉敗竟因英文不好

記者楊忠翰／台北報導

台北市私立育達高中，4年前因減班關係，導致現有教師超額，校方決定資遣1名月薪4萬5千元的陳姓國文老師，事後陳老師提出告訴，一審法官判她勝訴，但二審卻逆轉敗訴，原因居然是陳老師的英文不夠好。

陳老師主張，她從2012年開始在育達高中的高職部教書，月薪為4萬5630元；2020年4月14日，校方通知她是超額教師，接著寄送電子郵件通知開會，並告知慰助方案及資遣事宜，毫無輔導調整職務措施。

2021年1月28日，校方發函通知終止聘任關係，她向台北市教師申訴評議委員會申訴成功，校方向教育部提起再申訴亦遭駁回，遂改提起行政訴訟，2021年11月間，校方召開教評會後，再度將她資遣，並在2022年1月10日撤回行政訴訟。

陳老師強調，她二度被資遣，但這次她向台北市教師申訴評議委員會、教育部申訴均被駁回，遂向法院請求確認僱傭關係。

育達高中表示，2021年國文課為高一39堂、高二40堂及高三32堂，總計111堂，但育達高中高達13位國文老師，倘若要滿足每人基本授課時數14堂，加起來應該有182堂，減班的確造成部分教師無課可教。

一審法官指出，高中部有4名國文老師授課堂數，超過基本授課時數3堂，這12堂課可以分配給陳老師，國中部則需要國文老師教授5堂課，兩者相加已超過基本授課時數，儘管陳老師並未報名參加國中部教師甄選，但她在電子郵件中表達自己願意教國中部，校方卻置之不理，並表示：「現職已無工作，又無其他適當工作可以調任」，因此認定資遣不合法，判決雙方僱傭關係存在，育達高中應回復陳女的教師職位。

校方不服提起上訴，高院法官認為，倘若陳老師去教授國中部，仍不符合校方甄選條件，全因國中部採取雙語教學，國文教師除了大學或研究所以上本科系畢業外，還需具備多益500分以上、或其他同級英語能力檢測，陳老師坦承自己不具備相關英語能力，無法勝任國中部的國文課，因此改判育達高中勝訴，無須回復陳老師職位，亦不必補付薪資，全案仍可上訴。

