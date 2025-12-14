育陽舞蹈團20日公演 免費索票

育陽舞蹈團二十日在表藝中心舉行年度舞展。（文觀局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

育陽舞蹈團二十日下午二至五時在表演藝術中心演藝廳舉行年度舞展，採免費索票、自由入座方式，每人限索四張。相關演出與索票詳細資訊可至文觀局官網查詢。

育陽舞蹈團自二０一五年成立以來，持續深耕百福社區，致力推動專業舞蹈教育與藝術美感向下扎根。該團由團長林育葭創立，她曾遠赴澳門擔任專屬舞者，累積豐富舞台與教學經驗，返鄉後將所學投入地方，期盼讓更多孩子在熟悉的社區環境中，接觸專業、多元的舞蹈學習。

育陽舞蹈團以「愛的家庭」為核心理念，強調舞蹈不只是肢體技巧的訓練，更是一段品格養成與人生學習的歷程。團隊在教學過程中重視陪伴與引導，透過長期而穩定的學習環境，讓孩子在舞蹈磨練與團隊合作中，培養自信、紀律與正向價值觀，也在追求舞蹈夢想的同時，感受到如同家庭般的支持與溫暖。

此次為育陽舞蹈團第三屆大型年度舞展，為團員歷經一年訓練的重要成果發表。透過正式舞台的呈現，孩子不僅展現對舞蹈的熱情與投入，也將累積演出經驗。演出節目內容多元，涵蓋中國舞、芭蕾舞、Ｋ─ＰＯＰ及街舞等不同舞蹈風格，展現育陽舞蹈團在多元舞蹈教育上的用心與成果。