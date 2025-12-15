肺喘不過氣！COPD居國人10大死因 立委齊聲促補強照護網

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，立委蔡易餘回顧父親蔡啟芳COPD病情與治療過程。(記者陳逸寬攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕慢性阻塞性肺病(COPD)長期名列國人10大死因之一，卻始終缺乏跨部會、系統性的國家級防治計畫。社團法人年輕病友協會今(15)日與立法委員蔡易餘、黃秀芳、王正旭、陳菁徽、劉建國共同召開「肺喘不過氣，政府要出力」記者會，並邀請台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民醫師說明臨床現況，呼籲將COPD納入「健康台灣」長期慢病管理，以降低再住院率、改善病友生活品質，並縮短不健康餘命。現場也邀請到衛福部綜合規劃司長廖崑富、健保署長陳亮妤和國健署副署長林莉茹一同參與。

立委蔡易餘以自身照護父親、前立委蔡啟芳的經歷指出，父親自50多歲確診COPD後，長達20多年反覆住院，平均每2、3個月就因劇烈咳嗽、氣喘送醫，夜間更需依賴支氣管擴張劑才能入睡，連爬半層樓梯都困難，生活品質大幅下滑。他坦言，病程後期經常面臨臨時醫療決策與長時間陪病壓力，讓身為主要照顧者的媽媽身心負擔極重，甚至因此關掉原本經營的補習班。

蔡易餘提到，父親後來因病情惡化入住加護病房，並在關鍵時刻接獲器官移植通知，必須在短時間內做出重大決定。幸而父親早已完成器官捐贈與移植登錄，換肺手術後不僅重拾生活自理能力，整體狀況甚至比移植前更好。他強調，COPD雖不可逆，但透過早期發現與完整治療，可大幅延緩惡化，避免患者長期陷入「醫院與家庭之間來回奔波」的困境。

蔡易餘呼籲，政府應以跨部會政策全面提升治療與照護品質，帶來3大效益，一是減輕病友與照顧者壓力、降低不健康餘命；二是減少反覆住院，降低醫療量能負載；三是讓治療接軌國際，補齊中重度COPD的治療缺口。他也特別點出，獨居COPD病友若缺乏即時照護資源，風險極高，政策更應補強社區與照顧支持。

立委王正旭指出，健保署近3年COPD P4P制度(全民健康保險慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案)顯示，出院14日內再住院率由111年5.8％升至113年7.7％，中重度住院人數3年間增加近3萬人，惡化住院不僅加重健保負擔，也排擠醫療量能。他分享自身家族經驗，阿公70多歲罹患COPD後於1、2個月內快速惡化離世，凸顯疾病對不健康餘命的重大影響。

他強調，若台灣欲在2030年前將不健康餘命由1成降至8％，COPD防治不可缺席，P4P必須落實成效管理，包括建立明確追蹤與住院指標、提高收案量並確保追蹤不中斷，並讓治療端接軌國際臨床指引，提供新型生物製劑選項，才能有效降低急性惡化、減少重度住院與急診需求。

立委黃秀芳表示，COPD早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中重度，顯示社會疾病意識不足，錯失黃金治療期。她建議比照癌症與糖尿病模式加強衛教，並針對吸菸者、長期暴露於空氣污染或室內燃燒煙霧，以及因職業因素長期接觸化學煙霧、粉塵或刺激性氣體的高風險族群，提供每年1次肺功能檢查，透過健保快易通提醒民眾。

立委陳菁徽指出，約6成COPD病友合併心血管疾病，一旦急性惡化，發生重大心血管事件的風險高達4.4倍。台大研究也顯示，COPD的疾病失能負擔高於肺癌，對病友生活能力、家庭照護與長照需求造成長期且深遠的衝擊。她強調，COPD雖名列十大死因，卻長期被低估，其病程往往比肺癌更長，因失能所需照護年數也更高，不應再被忽視。

她呼籲，政府應啟動並完善COPD國家級防治計畫，並正視其與心血管、代謝、免疫等多重共病的關聯，不能以單一科別看待。針對高風險族群，應提前進行肺功能等早期篩檢，避免病情惡化至中重度，同時建立胸腔科、心臟科、內分泌科等跨科整合的共同照護模式，全面提升長期照護成效。

立委劉建國則強調，COPD除與吸菸高度相關，空氣污染也是重要風險因子，政府應啟動跨部會國家行動方案，提升治療覆蓋率與用藥可近性，避免忽視COPD對國人健康的長期威脅。

社團法人台灣年輕病友協會「肺喘不過氣,政府要出力」啟動 COPD 疾病政策防治行動記者會，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶(右起)、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民、立委劉建國、陳菁徵、黃秀芳、蔡易餘、王正旭、健保署長陳亮妤、衛福部綜合規劃司長廖崑富、國健署副署長林莉茹。(記者陳逸寬攝)

