肺栓塞採微創經皮擴張氣切 恢復呼吸自由

▲王聖媛醫師表示，氣切手術並非「一定好」或「一定不好」，須以意願、病程與生活品質為核心，做出最適切的決策。（圖：成大醫院提供）

62歲李姓男子在疫情期間，罹患COVID-19重症，合併細菌、黴菌感染及肺栓塞，插管住進加護病房三週後，肺部仍未復原。他的喉嚨因插管而異物感與疼痛明顯，經常需使用強效鎮靜與止痛藥物，也因管路容易滑脫而常須被約束、難以翻身活動。

經接受微創經皮擴張氣切術，術後疼痛減輕，也不用擔心氣管內管滑脫，活動程度變大，飛速開始復健訓練。經過數個月的努力，肺部逐漸復原，肌力日漸回升，半年後，能自行走進門診回診，最終也順利拔除氣切管，恢復自然呼吸。

成大醫院重症加護科王聖媛醫師表示，氣切手術並非「一定好」或「一定不好」，而是一項必須根據患者病情、年紀、意願、復健潛能與生活品質精準評估的重要抉擇。她說，當病人發生急性呼吸衰竭時，需要緊急氣管插管接上呼吸器來挽救生命；但插管會帶來喉嚨疼痛、吞嚥困難、異物感強烈與活動受限，經常需要強效的止痛與鎮靜藥物，長期插管更會增加聲門受損與感染的風險，應在病況穩定後盡快移除。

若病人呼吸衰竭插管時間較長，須考慮改為氣切，在頸部的氣管切開一個小孔，將管路從此處放進氣管。跟插管相比，氣切的功能相似，還能大幅減少喉頭疼痛、降低鎮定劑使用、降低譫妄；氣切管路較短、固定容易，能降低呼吸阻力、讓病人起身復健、提高活動量，大大有利於病人脫離呼吸器。

王聖媛說明，對於原本活動力佳、共病較少、年齡較輕且具復原潛能的病人，若已經使用呼吸器超過兩週、仍需要更多時間康復，氣切經常是幫助走出加護病房的重要一步。除了傳統氣切手術之外，成大醫院已引進微創的經皮擴張氣切術許多年，此術式的手術時間較短、傷口較小、出血與感染風險低，復原速度快，若評估合適，採用此術式更能減少病人負擔。

對於臥床、多重共病、衰弱老者或病程已進入末期的患者，即使進行插管或氣切，也無法改變生命將走到尾聲的現實。由於體力難以恢復、疾病不可逆，氣切後仍高機率需長期依賴呼吸器，甚至進入「侵入性治療—感染—住院—再感染」的循環。

王聖媛醫師提醒，插管與氣切都不是例行治療，也不能以救或不救來簡化。每位病人的整體病情、可逆性、生命哲學和期待都不同，最重要讓病人活得更有品質、符合自身期待與舒適需求。重症醫療團隊會透過完整評估、專業判斷和充分溝通，陪伴每個家庭做出最適合的決策。