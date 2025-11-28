肺炎不是小感冒，延誤就醫恐變重症！醫：長輩有「3情況」快就醫，預防5重點一次看
「肺炎」長年位居台灣十大死因第三位，特別是在秋冬季節，隨著流感及多種呼吸道病毒活躍，更對高齡長者與慢性病患者構成嚴重威脅。醫師提醒，肺炎並非無法對抗，只要「提早預防、正確識別、及時治療」，就能大幅降低重症與死亡風險，守護自己與家人的健康。
肺炎6大典型症狀，疫苗是第一道防線
亞東醫院家庭醫學部主任陳志道醫師表示，常見引起「肺炎」的病原體包括肺炎鏈球菌、流感病毒及呼吸道融合病毒（RSV）。其中肺炎鏈球菌與流感疫苗能有效降低住院率、重症與死亡風險，是目前公認最有效的預防方式之一。
典型的肺炎症狀包括：
發燒
咳嗽
呼吸急促
胸痛
疲倦
食慾不振
若症狀持續惡化，甚至出現喘到難以講話或精神不佳的情況，應立即就醫。
此外，RSV 過去多被視為「小孩病毒」，但近年高齡者感染比例上升，甚至可能引發重症。其症狀容易與感冒混淆，應提高警覺。目前已有RSV疫苗可供高齡與慢性病族群自費接種，建議與醫師討論評估接種需求。
延伸閱讀：發燒不退、易喘...「RSV」正流行！為什麼它是幼童呼吸道殺手？醫師解析：RSV症狀、5大高危險族群
長者初期症狀不明顯，延誤治療恐併發重症
陳志道主任指出，長者因免疫反應較弱，肺炎初期症狀往往不明顯，若延誤治療，肺部感染可能擴散，導致菌血症或敗血症等嚴重併發症。他提醒，高齡者若出現呼吸困難、精神不振或食慾下降等狀況，應提高警覺並儘早就醫。
除了65歲以上長者，這些高風險群更需留意
許多人疑惑：「打了疫苗就不會得肺炎嗎？」陳志道主任說明，疫苗雖無法完全避免感染，但能顯著減少重症、住院與死亡風險，是目前最有效的防護措施之一。以下族群感染後更容易重症，建議特別注意：
65歲以上長者
慢性病患者（如心臟病、糖尿病、慢性腎臟病、COPD等）
免疫功能低下者
長照機構住民
吸菸
長期暴露於二手菸環境者
延伸閱讀：咳又喘當心！「肺阻塞」一惡化，心血管風險增4.6倍！5招把肺顧好，心臟也會跟著好
肺炎不是感冒！患者親身經歷：千萬不要拖
72歲的郭阿嬤長期患有糖尿病與慢性心臟病，去年冬天出現輕微咳嗽與倦怠，起初以為只是「小感冒」，沒想到短短兩三天後症狀惡化，出現高燒與呼吸急促，送醫後確診為肺炎，並住院治療近兩週。她回憶：「當時以為忍一忍就好，沒想到會變那麼嚴重。現在知道要趕快看醫生，也要記得打疫苗保護自己。」這段經驗也讓家屬深刻體會，肺炎不是小病，不僅危害個人健康，更會造成家庭照護負擔與心理壓力。
日常防護五重點，從生活建立免疫防線
除了接種疫苗，良好的生活習慣同樣是預防肺炎的重要關鍵。陳志道主任提出「五大防護重點」：
勤洗手、戴口罩，避免用手觸碰眼、口、鼻。
保持室內通風，降低病毒聚集風險。
遠離菸害，吸菸者罹患肺炎風險可提高數倍。
規律運動、均衡飲食，維持免疫系統良好運作。
出現呼吸困難或持續高燒應立即就醫，避免拖延。
他強調，呼吸道疾病的防護不是單一措施，而是「疫苗＋日常保健雙軌並進」。只要從生活小細節做起，就能有效降低感染與重症風險，讓自己與家人安心度過每個季節。
資料來源：亞東紀念醫院
責任編輯：曾耀儀
核稿編輯：陳宛欣
更多良醫文章
胸部下垂、小腹凸竟都跟這裡鬆弛有關！女人一定要學的5分鐘「骨盆底肌」鍛鍊法
超級營養素「鎂」竟能一次預防心血管疾病、糖尿病、高血壓！芝麻、葵花籽...11種隨手可得的食物都有它
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 11 小時前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 17 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 23 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 21 小時前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 16 小時前
婦蹲整天馬桶罹大腸癌 醫：排便出現「7變化」有危險
台中市70多歲婦人近日出現排便習慣改變、糞便有血或黏液等症狀，甚至在家中蹲整天馬桶都無法排便，直到因身體虛弱無力，家人緊急將她送往大甲李綜合醫院急診，經檢查確診大腸癌。中天新聞網 ・ 1 天前
「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病
口腔健康與飲食有關，選擇正確的食物，有助於預防蛀牙。營養師宋明樺表示，若想防止牙周細菌生長、蛀牙，平時除了多喝白開水，也可以選擇「無糖茶飲」，例如紅茶或綠茶，幫助維持口腔衛生、平衡口腔菌叢，但不建議咖啡當水喝，長時間飲用會提高蛀牙風險。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了
「惡性腫瘤手術專家」馬辛一驚傳病逝 三總回應了EBC東森新聞 ・ 9 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 1 天前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 1 小時前
心情差、沒動力？小心大腦少了快樂原料 權威醫曝光影響情緒三大營養素
「我們的快樂，不只是心理問題，也跟每天吃什麼有關！」我國基因權威張家銘醫師表示，有許多民眾常會覺得每天提不起勁，甚至沒什麼動力，什麼事都不想做，第一直覺會想：「我是不是得了憂鬱症？」但醫師指出，其實有個常被忽略的關鍵，那就是飲食。張家銘醫師進一步解釋，若飲食出了問題，那大腦根本就沒有快樂原料可用，近年研究顯示，營養攝取與大腦神經傳導物質的平衡密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月經量怎樣算正常？
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：部立臺南醫院中醫科謝淑鳳醫師／臺南醫院提供 五十多歲的賴女士與許女士皆因月經的困擾前來就診，兩人的月經量都很大，幾乎一小時就要換一片衛生棉，有好醫師新聞網 ・ 16 小時前