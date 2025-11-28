肺炎不是小感冒，延誤就醫恐變重症！醫：長輩有「3情況」快就醫，預防5重點一次看





「肺炎」長年位居台灣十大死因第三位，特別是在秋冬季節，隨著流感及多種呼吸道病毒活躍，更對高齡長者與慢性病患者構成嚴重威脅。醫師提醒，肺炎並非無法對抗，只要「提早預防、正確識別、及時治療」，就能大幅降低重症與死亡風險，守護自己與家人的健康。

肺炎6大典型症狀，疫苗是第一道防線

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道醫師表示，常見引起「肺炎」的病原體包括肺炎鏈球菌、流感病毒及呼吸道融合病毒（RSV）。其中肺炎鏈球菌與流感疫苗能有效降低住院率、重症與死亡風險，是目前公認最有效的預防方式之一。

典型的肺炎症狀包括：

發燒

咳嗽

呼吸急促

胸痛

疲倦

食慾不振

若症狀持續惡化，甚至出現喘到難以講話或精神不佳的情況，應立即就醫。

此外，RSV 過去多被視為「小孩病毒」，但近年高齡者感染比例上升，甚至可能引發重症。其症狀容易與感冒混淆，應提高警覺。目前已有RSV疫苗可供高齡與慢性病族群自費接種，建議與醫師討論評估接種需求。

長者初期症狀不明顯，延誤治療恐併發重症

陳志道主任指出，長者因免疫反應較弱，肺炎初期症狀往往不明顯，若延誤治療，肺部感染可能擴散，導致菌血症或敗血症等嚴重併發症。他提醒，高齡者若出現呼吸困難、精神不振或食慾下降等狀況，應提高警覺並儘早就醫。

除了65歲以上長者，這些高風險群更需留意

許多人疑惑：「打了疫苗就不會得肺炎嗎？」陳志道主任說明，疫苗雖無法完全避免感染，但能顯著減少重症、住院與死亡風險，是目前最有效的防護措施之一。以下族群感染後更容易重症，建議特別注意：

65歲以上長者

慢性病患者（如心臟病、糖尿病、慢性腎臟病、COPD等）

免疫功能低下者

長照機構住民

吸菸

長期暴露於二手菸環境者

肺炎不是感冒！患者親身經歷：千萬不要拖

72歲的郭阿嬤長期患有糖尿病與慢性心臟病，去年冬天出現輕微咳嗽與倦怠，起初以為只是「小感冒」，沒想到短短兩三天後症狀惡化，出現高燒與呼吸急促，送醫後確診為肺炎，並住院治療近兩週。她回憶：「當時以為忍一忍就好，沒想到會變那麼嚴重。現在知道要趕快看醫生，也要記得打疫苗保護自己。」這段經驗也讓家屬深刻體會，肺炎不是小病，不僅危害個人健康，更會造成家庭照護負擔與心理壓力。

日常防護五重點，從生活建立免疫防線

除了接種疫苗，良好的生活習慣同樣是預防肺炎的重要關鍵。陳志道主任提出「五大防護重點」：

勤洗手、戴口罩，避免用手觸碰眼、口、鼻。

保持室內通風，降低病毒聚集風險。

遠離菸害，吸菸者罹患肺炎風險可提高數倍。

規律運動、均衡飲食，維持免疫系統良好運作。

出現呼吸困難或持續高燒應立即就醫，避免拖延。

他強調，呼吸道疾病的防護不是單一措施，而是「疫苗＋日常保健雙軌並進」。只要從生活小細節做起，就能有效降低感染與重症風險，讓自己與家人安心度過每個季節。

資料來源：亞東紀念醫院

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：陳宛欣



