肺炎不是「小感冒」 醫警告：高齡者若現3大症快就醫！

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

肺炎是台灣十大死因第三位，冬季隨著流感及多種呼吸道病毒活躍，對高齡長者與慢性病患者威脅更大，肺炎不是小感冒！72歲的郭阿嬤就有慘痛經驗，本身有糖尿病與慢性心臟病的她，去年冬天出現輕微咳嗽與倦怠，原以為只是「小感冒」，忍一忍就好，沒想到短短兩三天後症狀迅速惡化，出現高燒與呼吸急促，被緊急送醫後確診為肺炎，住院治療長達2週。

為提醒民眾及早防護，亞東醫院日前就舉辦「世界肺炎日民眾衛教活動」，藉由淺顯易懂的衛教講座與互動問答，帶領民眾深入了解肺炎預防與疫苗接種觀念。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道說，長者免疫反應較弱，症狀常不明顯，一旦拖延治療，肺部感染擴散或併發菌血症、敗血症的風險將倍增。以郭阿嬤為例，高齡者若有呼吸困難、精神不振或食慾下降的情況，不能拖延，應立即就醫。

肺炎病因多元，陳志道指出，其中以肺炎鏈球菌、流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）最常見。預防肺炎最有效的方法之一就是接種疫苗，其中肺炎鏈球菌與流感疫苗可有效降低住院率、重症與死亡風險。

典型肺炎症狀包括：發燒、咳嗽、呼吸急促、胸痛、疲倦、食慾不振等；若症狀持續惡化、喘到難以講話或精神不佳，應立即就醫。

陳志道表示，很多人會問，打了疫苗就不會得肺炎了嗎？其實，疫苗無法百分之百避免感染，但能顯著減少重症、住院與死亡，是目前最有效的保護方式之一。尤其，他提醒，65歲以上長者、慢性病患者（如心臟病、糖尿病、慢性腎臟病、COPD等）、免疫功能低下者、長照機構住民、吸菸或長期二手菸暴露者等族群更是高危險群。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

