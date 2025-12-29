肺炎奪1.7萬命！醫曝5招保命秘訣 曬太陽竟能延緩失智

衛福部今年6月公布的數據顯示，肺炎在2024年國人十大死因中位居第三名，死亡人數高達1萬7000人，相較於前一年增加557人。值得注意的是，死亡個案主要增加於65歲以上族群。衛福部說明，肺炎屬於生理病程終點現象，容易隨著人口老化而增加，並非單一特定病毒或細菌所導致。

胸腔科醫師蘇一峰昨日在臉書粉專發文指出，肺炎每年在台灣奪走數萬條人命，其中又屬慢性疾病患者及老年人最容易感染。他列出5項防止肺炎感染的關鍵方法供民眾參考。

廣告 廣告

第一項預防措施是接種疫苗。蘇一峰表示，肺炎鏈球菌、新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒等疫苗都相當重要，其中部分為公費疫苗，部分需自費，建議民眾向醫師諮詢。衛福部目前公費提供13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，符合資格的民眾可接種疫苗以增加抵抗力。

第二項措施是在人潮聚集處配戴口罩。蘇一峰強調，到人多的地方要戴口罩，尤其是抵抗力較差的老年人或慢性病患者，更需要戴口罩保護自己。

第三項建議針對痰液處理。蘇一峰表示，平時痰多的民眾應該透過化痰藥等藥物將痰清除乾淨。他解釋，肺部痰液一旦累積就會滋養細菌，有了細菌就容易產生肺炎。

第四項是透過運動與藥物增強肺活量。蘇一峰指出，肺活量充足才能將帶有細菌的痰液咳出，許多人因肺活量下降而無法咳出痰液，累積在肺部最終演變成肺炎。

最後一項預防方法是到室外走動並曬太陽。蘇一峰表示，均衡飲食搭配日曬能夠增加免疫力，同時改善生病時的憂鬱情緒。對於老年人而言，曬太陽還能改善認知功能、延緩失智症的發生。

衛福部專家認為，肺炎屬生理病程終點現象，易隨人口老化而增加。面對肺炎威脅，民眾應積極採取預防措施，特別是慢性疾病患者與年長者更需要加強防護。

更多品觀點報導

不吃炸物、甜食！養生20年卻老更快「2原因」害肌肉流光

喝錯茶恐傷身！醫生：4大NG行為超母湯

