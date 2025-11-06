肺炎已成第三大死因！專家：65 歲以上務必接種「這2劑疫苗」

【健康醫療網／記者陳靖安報導】秋冬為呼吸道傳染病好發季節，老年人為肺炎鏈球菌感染後併發重症、死亡的高危險族群！預防勝於治療，為維護市民健康，臺北市政府衛生局呼籲65歲以上民眾接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(簡稱13價疫苗)及 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(簡稱23價疫苗)；從未接種過 13價疫苗和 23價疫苗的長者，建議先接種13價疫苗，間隔1年後，接續接種23價疫苗。完整接種13價及23價疫苗，可大幅降低傳染病對長輩健康的威脅。

「肺炎鏈球菌」肺炎最常見致病菌 疫苗降低重症死亡率

近年來，肺炎穩居臺北市民十大死因第三名，死亡人數111年為1,387人、112年1,667人、113年1,815人，標準化死亡率逐年上升且死亡人數居高不下。肺炎鏈球菌為引起肺炎最常見的致病菌，接種疫苗可有效預防肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率。請符合公費肺炎鏈球菌疫苗接種資格的市民，包含65歲以上長者、55-64歲原住民及19-64歲高風險對象，攜帶健保卡及相關證件，盡快至臺北市合約醫療院所接種。

肺炎鏈球菌、流感與新冠 同時接種疫苗、便利又安心

內湖區健康服務中心何叔安主任表示，除了肺炎鏈球菌疫苗外，秋冬病毒活躍期來臨，流感與新冠病毒可能對風險族群健康造成威脅，依據疾管署提供之資訊，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗等3種疫苗可同時分開不同部位接種，亦可間隔任何時間接種；請符合公費流感與新冠疫苗接種資格的民眾，也要盡快接種。

廣告 廣告

除了可以自行到合約醫療院所接種外，臺北市立聯合醫院十二區院外門診部特於11月每週六上午開設疫苗專診，提供公費流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種服務。

接種疫苗預防疾病 保護自己及他人健康

接種疫苗是預防疾病最有效的方法，只要沒有接種禁忌症，且符合條件的接種對象都應該接種疫苗，可保護自己與他人的健康，是安全又安心的選擇。如須查詢個人疫苗接種紀錄可透過「健保快易通」或「健康存摺」，登入後進行查詢。

【延伸閱讀】

九月童染「大魔王」肺炎鏈球菌 因這1利器成功殺敵健康返家

55至64歲原住民福音 今年8月起能完整接種公費肺炎鏈球菌疫苗



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66715

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw