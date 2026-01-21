肺炎死亡9成是長者 把握公費肺鏈疫苗

根據台灣肺炎診治指引，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均占二十七‧三%，是導致長者肺炎的主要元凶。因應肺炎威脅，疾管署自今年一月十五日起，將六十五歲以上年長者公費肺炎鏈球菌疫苗改新型單劑型PCV，與美國、英國和日本等世界先進國家同步，一劑逾四千元。

台灣感染症醫學會張峰義理事長呼籲，肺鏈疫苗全年都可接種，符合資格的民眾主動接種，善用這份政府送出的「健康生日禮」，遠離侵襲性肺炎威脅。

台灣今年正式邁入超高齡社會，每五人就有一位是六十五歲以上，而歷年資料顯示肺炎死亡者中高達九成為六十五歲以上長者，保護國人免受肺炎威脅刻不容緩。

台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，造成長者肺炎重症、死亡率高的主因包括免疫力下降、恢復力較差，以及慢性病共病等因素。台灣六十五歲以上人口有八十五‧九%患有至少一種慢性病，包括糖尿病、心臟病、COPD等，都會大幅增加肺炎重症風險。美國研究顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在三‧八年後會過世；若病情嚴重需住進ICU，出院後每二人就有一人在一年內過世。

根據疾管署統計，目前六十五歲以上民眾已完整接種13價及23價肺炎鏈球菌疫苗者，約有一五七‧四萬人，接種完成率達三十三‧五%；僅接種23價疫苗者約五十五‧八萬人，僅接種13與15價疫苗者約六十七萬人，未曾接種過肺炎鏈球菌者約一八九‧八萬人。五十五至六十四歲原住民及十九至六十四歲高風險對象累計接種13價疫苗約二‧四萬人次、23價疫苗約一‧九萬人次。

疾管署表示，自一月十五日起成人公費肺鏈疫苗再升級，打一劑即有完整免疫保護力。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮指出，新型單劑型PCV疫苗，相較過去PCV13加PPV23的多劑組合，現在僅需接種一劑疫苗即可獲得完整保護且更加便利。根據疾管署資料，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力高達七十五%，有效降低感染後嚴重併發症與死亡風險。

陳志榮秘書長強調，預防肺炎不只要做好勤洗手、戴口罩、戒菸等日常防護，更要接種肺炎鏈球菌疫苗，才能有效降低感染後的嚴重併發症、降低死亡風險。肺炎鏈球菌疫苗全年都可以接種，但許多人常忘記安排。呼籲六十五歲民眾盡快安排接種肺炎鏈球菌疫苗，給自己一份健康生日禮，為人生下半場打好健康基礎！