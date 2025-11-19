肺炎進入秋冬高峰！醫揭關鍵危險族群 72歲病友：千萬不要拖

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

肺炎長年位居台灣十大死因第三位，秋冬隨著流感及多種呼吸道病毒活躍，更對高齡者及慢性病患者造成嚴峻威脅。為提升民眾防疫意識，亞東醫院響應世界肺炎日，舉辦「世界肺炎日民眾衛教活動」，透過淺顯易懂的講座與現場互動，協助社區居民了解肺炎預防與疫苗接種的重要性。

亞東醫院副院長彭渝森強調，只要「提早預防、正確識別、及早就醫」，即可大幅降低重症風險。

誤當小感冒險送命 72歲婦住院兩週：拖不得！

72歲的郭姓婦人患有糖尿病與慢性心臟病，去年冬天因輕微咳嗽和倦怠誤以為只是感冒，僅兩三天後症狀急速惡化，出現高燒與喘不過氣的情況，送醫後確診肺炎並住院近兩週。她回憶，「以為忍一下就好，沒想到那麼快就變嚴重。」如今更提醒民眾務必及早就醫與施打疫苗。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道指出，長者免疫反應較弱，症狀往往不典型，拖延治療恐導致感染擴散或引發菌血症、敗血症等致命併發症。他提醒，若高齡者出現呼吸急促、精神萎靡、食慾下降等情況，務必盡快就醫。

三大病原威脅肺部健康 疫苗是最前線防護

陳志道表示，肺炎常見病原包括肺炎鏈球菌、流感病毒與呼吸道融合病毒（RSV）。其中，RSV 近年來在高齡族群感染比例逐漸攀升，其症狀易與感冒混淆，卻可能引發重症。

他指出，典型肺炎症狀包含發燒、咳嗽、呼吸急促、胸痛、疲倦與食慾不振等；若出現喘到無法講話或精神不佳，更須立即就醫。

目前肺炎鏈球菌、流感與 RSV 疫苗皆可降低重症率與住院風險，高風險族群可與醫師評估接種。

高風險族群必須更警覺 疫苗不是「打心安」

陳志道強調，疫苗雖無法百分之百阻止感染，但能有效降低重症與死亡，是肺炎最重要的第一道防線。下列族群感染後更可能重症，需提高警覺：

*65 歲以上長者

*心臟病、糖尿病、腎臟病、COPD 等慢性病患者

*免疫功能低下者

*長照機構住民

*吸菸者或長期二手菸暴露者

日常防護五重點 提升免疫、降低感染風險

除了接種疫苗，良好生活習慣同樣是關鍵防護。陳志道提出五大生活守則：

1.勤洗手、戴口罩，避免手部觸碰眼口鼻

2.保持室內通風

3.遠離菸害

4.規律運動與均衡飲食

5.若有呼吸困難、持續高燒或意識不清，應立刻就醫

陳志道補充，呼吸道防護需「疫苗＋日常保健」雙軌並行，才能有效降低感染風險，平安度過秋冬。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

