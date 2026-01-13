肺炎鏈球菌感染人數創5年新高 1/15起開打新公費肺鏈疫苗

我國去年感染侵襲性肺炎鏈球菌病例數創近5年新高，為降低重症與死亡風險，我國成人肺炎鏈球菌疫苗再升級，疾管署今天(13日)宣布將自1月15日起分兩階段開打新型肺鏈疫苗取代現行2劑疫苗，第一階段約有245萬人符合資格。

疾管署13日在例行記者會中指出，根據統計，侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)去年共有347例確診病例，為近5年來最高，以65歲以上長者佔4成為多，其中36例死亡。

疾管署發言人林明誠表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，我國今年將實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以20價單劑新疫苗取代原本2劑疫苗(13價及23價各1劑)接種，自1月15日起依肺鏈疫苗公費對象接種情況，分2階段開打新型肺鏈疫苗，第一階段開放符合3種情況的公費對象，包括「從未接種過肺鏈疫苗者」、「僅接種過23價疫苗且已滿1年者」，以及「IPD高風險對象且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者」，約有245萬人符合資格。

林明誠指出，其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署將持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段、目前預估為年中後，再全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。

至於如果民眾若已接種過13價(或15價)疫苗23價(或20價)疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

出席記者會的林口長庚醫院副院長邱政洵表示，根據研究資料顯示，接種肺鏈疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，新型肺鏈疫苗僅需接種1劑即可獲得完整保護力，讓民眾接種更方便，有助提升接種率，避免漏接。他說：『(原音)那根據臨床試驗的結果呢，這個成年人或年長者接種這個單劑的新型疫苗就是PCV20或21，他的抗體的免疫生成性跟現在打兩劑的疫苗，也就是先打PCV13，再接種多醣體23價疫苗這種打法，它的免疫生成性是一致的，是相當的。所以我們國家就是領先日韓，在推動年長者來施打新型的肺炎鏈球菌疫苗，只要打一次就可以得到完整的保護。』

邱政洵強調，無論是20價或21價新型肺鏈疫苗，其接種後的不良反應比例低，常見的局部反應是施打處有痠痛、溫熱感，或出現紅斑、小硬塊，極少數人會發燒或全身性不適，基本上沒有嚴重不良反應個案。