肺炎鏈球菌疫苗更新 明年改單劑 有望提升接種意願

肺炎鏈球菌是導致「肺炎」的主要原因，疾管署明年起，預計將肺鏈疫苗全面改為新版單劑疫苗，提供PCV20（20價）、PCV21（21價）兩種結合型疫苗，具體上路時程、適用對象近期將陸續公布。

疾管署副署長林明誠今日出席「2025疫苗十大新聞」記者會。（李念庭攝）

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒科兼任主治醫師李秉穎說明，肺炎鏈球菌是細菌感染的最重要病原，除了肺炎，還可能引發敗血症、腦膜炎等。肺炎鏈球菌已有超過100種血清型，目前國內肺鏈疫苗為13價、23價疫苗，僅涵蓋部分血清型。

目前公費肺鏈疫苗，是13價肺鏈結合型疫苗（PCV13)，接種間隔一年後再補打一劑23價肺鏈多醣體疫苗（PPV23），提供65歲以上長者、19～64歲免疫力低下的高風險族群接種；5歲以下幼童也可免費接種13價疫苗。

李秉穎指出，我國已引進20價、21價結合型疫苗，可維持較久免疫記憶、保護力也持久，未來將依照國際建議，取代目前複雜的銜接施打模式，只需接種單劑，預期能提升民眾對疫苗的接受程度及接種意願。

李秉穎說明，20價疫苗可供成人、小孩施打，21價則僅限長者，預計明年第一季、第二季上市，順利的話，預估明年底就能正式取代現行疫苗。

疾管署日前公布，ACIP（預防接種建議小組）已通過決議，明年起將長者肺炎鏈球菌疫苗全面改為單劑接種策略，同時提供PCV20（20價）、PCV21（21價）兩種疫苗。

疾管署副署長林明誠表示，國內現行肺鏈疫苗施打作法複雜，未來將朝向單一化，提供民眾選擇20價或21價疫苗，只需施打一次，並納入公費補助，2種疫苗上市期程，依藥證取得時間會有所不同，適用對象及具體時程未來會陸續公布。

