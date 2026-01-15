肺炎鏈球菌疫苗 長者免費開打

六十五歲以上長者、慢性病患者及免疫力較低者，一旦感染，肺炎鏈球，易引發肺炎、敗血症或腦膜炎等嚴重併發症，接種疫苗可有效預防重症。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為提升長者及高風險族群對肺炎鏈球菌感染的防護力，基隆市衛生局自十五日起，配合中央升級公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，於基隆各合約醫療院所及各區衛生所，同步提供符合資格的六十五歲以上長者（原住民五十五歲以上），以及十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，只需接種一劑二十價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），即可獲得完整保護力，取代過去需分別接種十三價（PCV13）及二十三價（PPV23）共兩劑疫苗的方式，讓接種流程更簡便，提升長者接種完成率。相關接種資格與醫療院所資訊，可至基隆市衛生局網站(https://pse.is/8k3ewg）查詢。

衛生局指出，肺炎鏈球菌常潛伏於人體鼻腔，可透過咳嗽、打噴嚏、密切接觸或接觸遭污染物品而傳播。六十五歲以上長者、慢性病患者及免疫力較低者，一旦感染，易引發肺炎、敗血症或腦膜炎等嚴重併發症，接種疫苗可有效預防重症。

這一波公費接種對象包含六十五歲以上長者（原住民五十五歲以上），以及十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群。從未接種肺炎鏈球菌疫苗者可直接接種一劑PCV20；曾接種PPV23且間隔滿一年以上者：可接種一劑PCV20；十九至六十四歲IPD高風險對象，於六十五歲前已接種PCV13或PCV15及PPV23者，年滿六十五歲（含）且與前次接種間隔滿五年者，可接種一劑PCV2。衛生局特別提醒，已依舊制完成PCV13（或PCV15）及PPV23兩劑接種者，已具完整保護力，無須再接種新制肺炎鏈球菌疫苗，請民眾安心，避免重複接種。

基隆市衛生局長張賢政呼籲民眾，除接種疫苗外，平時亦應保持室內空氣流通，避免前往人多擁擠或通風不良場所；如出現呼吸道感染症狀，應配戴口罩、勤洗手、在家休息並儘速就醫。