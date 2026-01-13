肺炎鏈球菌病例數「近5年最高」！醫揭原因

▲林口長庚醫院副院長邱政洵分析，2025年肺炎鏈球菌病例數較高原因，可能與免疫負債有關。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，疾管署宣布，今年將分2階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代原本2劑疫苗接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

疾管署主任郭宏偉說明，2025年侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例數為近5年最高，又以65歲長者為多。

至於2025年病例數較高的原因，林口長庚醫院副院長邱政洵分析，從2020年至2023年左右正逢新冠疫情，大家都做了好的防疫行為，像是動線管理、戴口罩還有洗手等，人體也產生免疫負債。

邱政洵說，一旦解封，病毒或細菌又回到社區流行，根據監測結果，感染個案數會相對前幾年上升。致死率部分，他提到，約有20%，但特別留意，即便經治療存活，也可能發生嚴重併發症，最嚴重可能會腦膜炎，或是慢性神經的障礙。

而成人公費肺鏈疫苗對象共計3類，包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民；19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象。

疾管署提醒，上述3類公費對象且符合下列3種情形任一者，可於1月15日起前往接種合約醫療院所接種一劑公費新肺鏈疫苗：

1.從未接種過肺鏈疫苗者。

2.僅接種過23價疫苗且已滿1年者。

3.為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者。

其中，IPD高風險對象為指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

2025年逾300例肺鏈個案 疾管署估：年中後轉換新疫苗

其餘公費對象，如已接種1劑13價或15價疫苗且滿1年者，疾管署也會持續提供現有的23價疫苗作為第2劑，並預計於第2階段，預估今年年中後全面轉換為新疫苗作為第2劑，以達成完整接種。

如果民眾已接種過13價或15價疫苗；及23價或20價疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，請符合資格民眾備妥健保卡前往接種。

若是55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象，疾管署提到，請檢具相關身分證明資料前往，原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿/戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗之公費對象，儘速安排接種。此外肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔任何時間接種。有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」或至各縣市政府衛生局官網查詢。

