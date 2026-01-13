肺炎鏈球菌近5年最高！新公費疫苗1/15開打 245萬人符合資格

記者蔣季容／台北報導

衛福部疾管署今（13）日表示，侵襲性肺炎鏈球菌感染症2025年累計347例病例，為近5年最高，其中有36例死亡，確定病例中以65歲以上長者約占4成為多。疾管署提醒，自2026年1月15日起成人公費肺鏈疫苗再升級，打一劑即有完整免疫保護力。

疾管署指出，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，我國今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗（20價）取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）接種，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。

廣告 廣告

自2026年1月15日起成人公費肺鏈疫苗再升級，打一劑即有完整免疫保護力。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共計3類，包括65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。上述3類公費對象且符合下列三種情形任一者，即可於1月15日起前往接種合約醫療院所（約2800家）接種一劑公費新肺鏈疫苗：

1、從未接種過肺鏈疫苗者

2、僅接種過23價疫苗且已滿1年者

3、為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者

疾管署說明，IPD高風險對象，是指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段（預估115年年中後）全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。如果民眾已接種過13價（或15價）疫苗及23價（或20價）疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計347例IPD確定病例，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效降低感染後發生如肺炎、敗血症等併發症及死亡風險，請符合資格民眾備妥健保卡前往接種，如為55-64歲原住民及19-64歲IPD高風險對象，並請檢具相關身分證明資料前往，原住民請攜帶具有身分證明註記之戶口名簿/戶籍謄本，IPD高風險對象請準備相關診斷書等佐證資料，或由醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗之公費對象，儘速安排接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。有關合約醫療院所等相關接種資訊可至疾管署官網「肺炎鏈球菌疫苗專區」或至各縣市政府衛生局官網查詢。

更多三立新聞網報導

深夜5.3地震「17縣市有感」 氣象署：1227規模7餘震還沒停

宋仲基拿1物「燦笑逛台北」！蔡英文驚喜現身 網嗨翻：國際共識

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

颱風「洛鞍」估本週生成！最新路徑曝 下週迎更強冷空氣

