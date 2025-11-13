肺炎鏈球菌重出江湖，醫示警：「血清型3」威脅最大、打過疫苗也難防

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

肺炎仍是全球兒童死亡的主要感染性疾病。今年的世界肺炎日以「守護兒童生存（Child Survival）」為主題，提醒各界重視肺炎預防。其中，肺炎鏈球菌是造成肺炎的重要元凶，每年奪走超過百萬人生命，尤其5歲以下幼童為高危險族群。

新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕指出，新冠疫情解封後，全球陷入所謂「免疫負債」期，原本被壓抑的呼吸道疾病相繼回流。根據疾管署資料，截至9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診數比去年同期上升近一成。

廣告 廣告

發燒時間是否過長是關鍵

「家長最需要注意的，是孩子發燒時間是否過長。」林千裕提醒，若發燒超過3天，就要懷疑可能出現第二波細菌感染。她分享一名10歲女童的案例，發燒一週後轉為中耳炎，最終惡化為敗血症，住院近一個月，顯示病情變化快速且風險高。

林千裕說明，約有五分之一的幼兒園學童鼻腔中帶有肺炎鏈球菌，平時或無症狀，但一旦感冒就可能引發中耳炎或肺炎，並藉由飛沫或接觸傳染給他人。

值得注意的是，即使孩子已接種公費提供的13價肺炎鏈球菌疫苗，仍可能感染所謂的「血清型3」。林千裕指出，這種菌株外層莢膜厚、致病力強，疫苗產生的抗體不易將其清除，導致重症比例居高不下。目前在香港、日本、韓國等地也同樣流行此型別，隨著國際旅遊恢復，台灣的感染風險也相對增加。

選擇疫苗有學問

對於家長關心的疫苗接種策略，林千裕建議，雖公費採「2+1」劑型（1歲前2劑、1歲後1劑），但若在寶寶6個月大時自費追加一劑，可使保護力從約85%提升至9成以上。選擇疫苗時，也應留意其對「血清型3」的防護效果。

她補充，目前PCV13與PCV15可交替接種，但針對PCV20與PCV13的替換性資料仍不足，家長應與醫師討論後再決定。

林千裕最後呼籲，少子化時代更應守護每個孩子的健康，「無論大人或小孩，都應把疫苗打好打滿，為家庭建立完整的保護防線。」

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.肺炎鏈球菌創6年新高！專家揭「13價+23價疫苗」接種懶人包 符合這些條件免費打

.感冒→肺炎！醫示警「關鍵症狀」：有些人不咳嗽、不發燒 1招有效預防