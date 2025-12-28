肺炎高居國人死因第3！醫示警「防護五招」：老人家容易感染

2024年肺炎在國人十大死因中名列第三。（示意圖／Pexels）

根據衛生福利部於今年6月公布的統計資料顯示，2024年肺炎在國人十大死因中名列第三，死亡人數高達1.7萬人，與2023年相比增加了557人，顯示肺炎的威脅仍不容忽視。報告指出，此增幅多集中於65歲以上的高齡者。官方提醒，年長者可透過接種公費提供的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，有效強化對抗病菌的能力。

衛福部也進一步指出，肺炎往往是身體衰弱後的最終疾病表現，其發生並非單一病原體造成，而是與整體健康狀況密切相關，尤其在老年人口增加的背景下，罹患肺炎的風險同步上升。

針對如何預防肺部感染，胸腔重症科醫師蘇一峰昨（28）日在社群平台提出五大實用建議，呼籲高風險族群提高警覺。蘇醫師表示，肺炎每年奪走數萬條性命，尤以年長者及患有慢性疾病者最易染病，應加強日常防護。

他提醒民眾，第一項防護重點是積極接種各類疫苗，包括肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗、流感疫苗及RSV疫苗等，其中部分疫苗由政府補助，部分則需自費，應諮詢醫師後接種。第二是在人多的場合務必配戴口罩，特別是免疫力較低的族群更應注意防護。

第三點則是保持呼吸道通暢，「肺部痰一多就養細菌，有了細菌容易產生肺炎」；可考慮在醫師指導下服用化痰藥物。第四項建議是透過規律運動與必要藥物提升肺活量，「肺活量夠就能把細菌的痰咳出來」。

最後，他鼓勵長者走出戶外，適度曬太陽並維持營養均衡，這不僅有助提升整體免疫力，也能改善情緒、延緩認知退化與失智症的發展。他提醒，這些簡單的生活習慣若能落實，對於預防肺炎將有明顯助益。

