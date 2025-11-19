肺癌不只找癮君子！ 醫：5分鐘LDCT篩檢保命

醫師說明。林重鎣





近期多位名人如藝人坣娜、男星顏正國因肺腺癌相繼病逝，這個被醫界稱為「沉默殺手」的癌症再次引發關注。長安醫院胸腔內科姚智偉醫師近期收治兩名患者，一位是生活規律的吳阿姨（化名），咳嗽及活動時呼吸喘促月餘確診肺癌第四期；另一位56歲不抽菸的沈小姐（化名），則靠公司健檢LDCT意外發現1.6公分腫瘤，術後證實第一期肺腺癌，目前恢復良好。兩案例強烈對比，突顯了早期篩檢的重要性。

姚醫師表示，許多民眾對肺癌仍停留在「抽菸才會得」的舊觀念，這導致許多像吳阿姨這樣生活健康的非吸菸者，直到出現明顯症狀（如久咳不癒、咳血、胸痛或呼吸困難等）才警覺就醫，此時近八成確診已是晚期。姚醫師進一步指出，除了體質、遺傳等內在因素，現代環境中的PM2.5空氣污染、廚房油煙、二手菸等，皆是不可忽視的肺癌危險因子。

廣告 廣告

「第一期肺癌的五年存活率高達九成，但一旦拖延至第四期，存活率驟降至僅剩一成，兩者差距甚大！」姚智偉醫師沉痛指出，這也是為什麼沈小姐的案例更值得借鏡，若非透過LDCT及早發現，可能錯失最佳治療時機。

姚醫師說，胸部X光檢查，因角度限制和死角多，太小的腫瘤或長在骨骼後方的病灶容易被遮蔽；而LDCT（低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢）是目前國際實證可有效早期發現肺癌的篩檢方式，能偵測到小至0.1公分的病灶。其檢查過程僅需約五分鐘，輻射劑量低且不需顯影劑。

姚醫師最後呼籲，國健署目前已提供針對「肺癌家族史」或「重度吸菸者」每兩年一次的免費LDCT篩檢補助。即使不符合公費資格的民眾，如長期暴露於空污、油煙環境或有相關疑慮者，也應主動考慮自費進行LDCT檢查。肺腺癌不只找抽菸者，空污時代人人有風險，早一步篩檢，就能大幅提升治癒率與存活期，切勿等到身體出現警訊，錯失黃金治療時機，讓癌王有機可乘。

更多新聞推薦

● 接受外媒專訪被問及鄭麗文「普丁不是獨裁者」言論 蕭美琴：執政黨完全不認同