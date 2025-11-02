肺癌也能痊癒？2治療法有望翻盤 這類人腫瘤竟消失

健康中心／游舒婷報導

過去聽到「肺癌第四期」往往代表生命進入倒數階段，馬偕紀念醫院胸腔外科醫師詹梅麟指出，當時主要治療方式僅有化療與放療輔助，效果有限。隨著標靶及免疫治療問世，情況已大幅改變，第四期肺癌的存活率從過去不到5%，提升到目前的10%至15%，治療成果明顯進步。

根據《健康2.0》報導，目前晚期肺癌的治療包含化療、標靶與免疫治療，放射線則用於腫瘤侵犯骨頭或血管時，可縮小腫瘤、減緩疼痛。肺癌種類多樣，以肺腺癌最常見，其次為鱗狀癌與小細胞癌。肺腺癌患者可同時使用化療、標靶與免疫治療，而鱗狀癌與小細胞癌則以化療及免疫為主。

詹梅麟表示，標靶藥物已發展到第三代，若第二代出現抗藥性，仍有約四成病人可轉用第三代藥物。他強調，標靶治療主要是控制病情而非根治，若出現復發，應重新切片檢測是否有新的突變點，再投以相對應藥物。若找不到突變，也可回到化療。目前第四代標靶藥物、細胞治療與癌症疫苗仍在研究階段，未來可望提供更多選擇。

而免疫治療通常與化療併用，根據免疫調節點濃度與腫瘤新抗原可評估反應效果，濃度越高反應越好。少部分「天選之人」的患者在治療後腫瘤幾乎完全消失，顯示免疫系統成功清除癌細胞。詹梅麟說明，癌細胞會抑制T細胞活化，而免疫治療能解除抑制，讓免疫細胞恢復攻擊功能。若治療成效良好，通常半年內即可觀察到穩定結果。對於無法開刀或不適合切片的患者，也可選擇「液態切片」進行基因檢測，不過準確率約70%至80%，仍以傳統病理切片為主。

