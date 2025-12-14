肺癌也能靠疫苗預防？BioNTech mRNA 癌症疫苗 BNT116 最新研究曝光

「mRNA 技術正為肺癌治療開啟新時代，BNT116 透過訓練免疫系統精準辨識並攻擊腫瘤，有望降低復發、改善預後，讓癌症從被動治療走向可管理甚至可預防。

作者/林招煌





肺癌是全球癌症死亡率最高的疾病，尤其非小細胞肺癌多在晚期確診、復發率高。隨著 mRNA 技術成熟，德國 BioNTech 推出 mRNA 肺癌疫苗 BNT116，並已在七國展開臨床試驗。疫苗透過腫瘤特異抗原訓練免疫系統辨識並攻擊癌細胞，具高精準度與較低副作用，有望降低復發並改善治療效果。全球首位接種者已於英國亮相，象徵癌症免疫治療的重要里程碑。若試驗成功，mRNA 癌症疫苗將可能成為未來肺癌與實體腫瘤的標準療法，邁向「癌症可預防、可管理」的新時代。

廣告 廣告



肺癌長期以來在全球癌症死亡率中高居榜首，尤其是非小細胞肺癌（NSCLC），患者多在晚期才被診斷，治療困難且復發率高。傳統化療與放療雖能延緩病程，但副作用大，對患者生活品質影響深，即便免疫檢查點抑制劑（Immune Checkpoint Inhibitors, ICI）問世，也難以完全解決高復發率問題。





隨著新冠疫情期間 mRNA 技術的成熟，德國 BioNTech 將這項技術運用於癌症治療。其最新研發的 mRNA 肺癌疫苗 BNT116 已正式展開七國臨床試驗，包括英國、美國、德國、西班牙、波蘭、匈牙利與土耳其，共 34 個研究中心、約 130 位患者參與，標誌癌症免疫治療進入新里程碑。

全球首位接種者亮相：寫下癌症疫苗的歷史新頁

英國倫敦67歲患者 Janusz Racz 成為全球首位接種 BNT116 的肺癌患者。他表示：「也許這支疫苗對我幫助有限，但我願意為未來的癌症病人做出貢獻。」這象徵著癌症疫苗研究的歷史性突破，也讓醫護團隊深受感動。

BNT116 如何運作？

BNT116 採用 mRNA 技術，將癌細胞特有的腫瘤抗原編碼成 mRNA，注射入人體後，免疫系統可學會辨識癌細胞特徵，主動發動攻擊。相較傳統化療的「全身性殺傷」，BNT116 精準度高、潛在副作用低，更可能降低癌症復發風險。





專家指出，若臨床試驗順利，BNT116 將為肺癌及其他實體腫瘤治療帶來革命性改變。未來患者可能像預防傳染病一樣，以接種疫苗方式管理癌症。英國國民健保署（NHS）也提出目標：2030 年前，讓一萬名患者接種癌症疫苗。

癌症疫苗的未來展望

精準免疫：透過腫瘤特異抗原，免疫系統可選擇性攻擊癌細胞，降低對健康組織傷害。 降低復發率：疫苗建立長期免疫記憶，有助防止癌症再發。 結合多模式療法：與手術、化療、免疫療法整合，提供個人化治療方案。 癌症預防可能性：未來可用於高風險族群的預防性接種，提前教育免疫系統對抗癌症。

雖然 BNT116 尚處於早期臨床階段，但其成功開發將為肺癌治療帶來新契機，也可能改變癌症管理方式，使其不再是「無法預防、只能被動治療」的疾病，而成為可管理、可預防的新型慢性病。10 年後，癌症疫苗是否會成為治療常態？免疫革命正在悄然展開，答案值得醫界與患者期待。





參考資料

BioNTech Press Release. “BioNTech launches first-in-human trial of BNT116 mRNA vaccine in patients with NSCLC.” 2025.

National Health Service (NHS). “Cancer vaccines strategy for England.” 2025.

Melero, I., et al. “Cancer immunotherapy: past, present and future.” Nature Reviews Clinical Oncology, 2020;17:183–203.

Sahin, U., et al. “mRNA-based therapeutics—developing a new class of drugs.” Nature Reviews Drug Discovery, 2014;13:759–780.

Herbst, R.S., et al. “Non-small-cell lung cancer.” The Lancet, 2018;392:1456–1470.



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥肺癌也能靠疫苗預防？BioNTech mRNA 癌症疫苗 BNT116 最新研究曝光