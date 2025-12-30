肺癌個案數創5年新高！男性大腸癌仍居第一

▲國健署長沈靜芬提醒，隨著社會變遷，肺癌與人口老化、空氣汙染及吸菸等都有相關。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部公布最新「112 年癌症登記報告」，除了肺癌連3年蟬聯10大癌症新發生人數首位，個案數更創下5年新高；在性別上，男性大腸癌標準化發生率蟬聯14年第一，而第二、第三排序分別為肺癌、攝護腺癌；女性乳癌標準化發生率蟬聯21年第一，肺癌、大腸癌則是位居第二、第三。

國健署癌症防治組組長謝佩君今（30）日在記者會上提到，112年國人10大癌症發生人數，與111年比較，肺癌發生人數排名仍是第一，而在數據上升的部分，包括肺癌、大腸癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及子宮體癌標準化發生率上升。

謝佩君提到，112年的男女性10大癌症標準化發生率；男性的10大癌症發生率112年序位與111年排序相同，其中以男性大腸癌標準化發生率蟬聯14年第一，第二位則是肺癌、第三為攝護腺癌。

女性部分，112年與111年比較，胃癌與子宮頸癌序位互換，而女性乳癌標準化發生率蟬聯21年第一。第二位、第三位分別是肺癌、大腸癌。另外，乳癌、肝癌及子宮頸癌標準化發生率下降。

在主要癌症標準化發生率的性別比，食道癌、口腔癌標準化發生率男女差距較大。

▲112年台灣男女性10大癌症標準化發生率。（圖／國健署提供）

肺癌新發生仍居首位 國健署示警症狀

不過，肺癌除了連3年蟬聯10大癌症新發生人數首位外，112年共1萬9986新發個案數創下5年新高。謝佩君表示，肺癌標準化發生率呈現上升趨勢、死亡率呈下降趨勢。

謝佩君也提醒，相關危險因子包括菸害、二手菸還有家族史、肺部疾病、空氣汙染及其他等。

國健署長沈靜芬提到，確實看到112年、111年相比，整體肺癌新診斷個案數發生率確實有上升，但不僅是台灣，全世界許多國家的肺癌發生率皆居首位。

沈靜芬指出，隨著社會變遷、人口老化、空氣汙染及吸菸等都有相關。她提到，衛福部推出LDCT篩檢，將潛在個案篩出，因此當注意到新診斷個案數、或發生率上升的同時，也會更在意診斷出的期別。

沈靜芬提醒，診斷較為早期的癌症，應盡早接受治療，對於整體存活率也有幫助，並呼籲民眾若符合篩檢資格者，包括有家族史、抽菸史的民眾，盡早使用篩檢工具，並配合醫囑。

國健署提醒，若察覺自身有持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、異常肢體疼痛、無預警體重下降食慾不振等症狀，建議盡快就醫並遵循醫師指示，及早診治。

