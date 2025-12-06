肺癌免疫治療利器再進化：PD-L1免疫抑制劑皮下注射新劑型給藥10分鐘完成！腫瘤專科醫師圖文懶人包

「有位60多歲的肺癌患者，需要長期接受免疫治療PD-L1抑制劑。」新光吳火獅紀念醫院胸腔內科葉育雯醫師表示，「雖然治療成效很不錯，但因為患者的血管條件不佳，所以每次打針和抽血都成為了挑戰，接受靜脈注射後也常出現瘀血的情況。」

其實，臨床治療上經常碰到類似的狀況，過往沒有適切解方，隨著醫療的進步，現在已有突破性的給藥方式問世–皮下注射新劑型。葉育雯醫師說明，PD-L1免疫抑制劑是肺癌治療的重要武器，能夠降低死亡風險、提升存活率；現在劑型進化出現皮下注射給藥，在相同的療效下，能大幅將注射時間縮短至僅約10分鐘，不須留置針頭或人工血管，降低疼痛感，因此能減輕患者的治療負擔，提升生活品質。

廣告 廣告

近年來，肺癌免疫治療不斷進步，其中PD-L1免疫抑制劑的作用機轉，可讓患者自身的免疫系統，破解腫瘤細胞的偽裝，重新發動攻擊。葉育雯醫師解釋，肺癌細胞在生長過程中，會利用人體本來就有的PD-L1機制，讓免疫系統無法有效攻擊癌細胞。使用PD-L1免疫抑制劑治療時，就可以阻止上述機制，使癌細胞表面的PD-L1與免疫細胞上的PD-1的無法結合，解除癌細胞對免疫系統的抑制，恢復T細胞的功能，進而對癌細胞發動攻擊。

PD-L1免疫抑制劑解除癌細胞對免疫細胞的抑制，重新發動攻擊

PD-L1免疫抑制劑可用於多種癌症的治療，在肺癌上也可廣泛適用於早期與轉移的病患。葉育雯醫師分析，針對非小細胞肺癌，包括早期術後輔助治療以及癌細胞轉移後的治療，PD-L1免疫抑制劑都有機會可以幫助病患；另外針對小細胞肺癌轉移或復發後的合併治療也可適用。在PD-L1免疫抑制劑的多元適用下，能夠有機會幫助不同疾病階段的患者們，降低復發風險、降低死亡風險、延長整體存活時間或是延緩惡化速度。

PD-L1免疫抑制劑可適用於不同種類與階段的肺癌

相較於化學治療，PD-L1免疫抑制劑的副作用較少，因此對生活品質的影響也較小，普遍患者對治療的耐受性較佳。現在更開發出新的皮下注射新劑型，大大縮短給藥時間，便利性又再度提升。

「原本PD-L1免疫抑制劑為靜脈注射給藥，注射時間需要30至60分鐘。」葉育雯醫師分析，「新皮下注射劑型，不再透過靜脈輸注，給藥時間縮短到約10分鐘就能完成！有助減少患者在醫院的停留時間，甚至也不再需要找血管打針或使用人工血管，操作上簡便很多。」

免疫治療皮下注新射劑型 提升治療便利性

葉育雯醫師進一步指出，如果患者不用施打化療、僅需單獨使用PD-L1免疫抑制劑時，此時若改採皮下注射劑型，對便利性的提升是最有感，但其實任何需要使用PD-L1免疫抑制劑的情況，皮下注射劑型都可以適用，且治療效果與安全性，也與傳統的靜脈注射劑型相當。葉醫師也提醒因每位病友病況不同，是否適合皮下注射劑型，可多與主治醫師討論，方能讓治療事半功倍。

肺癌PD-L1免疫抑制劑皮下注射劑型重點整理