肺癌再奪十大癌症榜首！肺腺癌症狀、原因、存活率為何？無聲殺手肺腺癌QA一次看
肺腺癌奪命！衛福部公布最新癌症登記報告，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，十大癌症榜首連續三年由肺癌拿下。肺腺癌是肺癌最常見的類型，藝人坣娜、顏正國前陣子皆因肺腺癌病逝。因為發病年齡較輕、與吸菸非正相關，加上早期症狀不明顯，發現肺腺癌時往往已是晚期，常被形容為「無聲殺手」。關於肺腺癌一定要知道的Q&A，Yahoo顧健康馬上帶你認識！
相關新聞》肺癌連三年登10大癌症榜首 112年逾13.8萬人罹癌
肺腺癌是什麼？
中國醫藥大學附設醫院說明，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，兩者的癌細胞生長、分化及擴散速度不同，治療方式與對化療的反應也有極大差別。
小細胞肺癌（小細胞未分化癌）
惡性程度最高，約占肺癌的10%～20%，和抽菸關係密切，常發生在呼吸道中央處。因癌細胞生長快速，會從淋巴或血液循環系統蔓延至其他組織或器官，一般難以藉由手術切除，對化療及放療的反應較非小細胞肺癌好；但整體而言，患者的預後比非小細胞肺癌差。
非小細胞肺癌
約占全部肺癌的80%～90%，生長速度、轉移速度相對較慢。依細胞型態主要可分為三類。
肺腺癌：即本文主軸，是肺癌中最常見的類型，發病年齡較輕，常發生於女性、未抽菸者。早期即可侵犯血管和淋巴管引起肝、腦、骨等遠處轉移。
鱗狀細胞癌：多見於老年吸菸男性，常長在肺部中央，長大速度不快、可以長到很大。手術切除機會較多，五年生存率較高。
大細胞癌：較小細胞癌轉移晚，手術切除機會較大。常長在肺臟表面，生長及擴散速度快，容易轉移淋巴結與其他器官。
衛福部2024年統計顯示，十大死因當中，癌症居於首位，而其中，氣管、支氣管和肺癌相關癌症患者共有1萬495人死亡，是死亡率最高的癌症。
看更多》肺癌／健檢發現肺部小陰影不到兩年就病逝 醫歎：結局或許可以不一樣
肺腺癌症狀有哪些？
相較於其他類型的肺癌，肺腺癌前兆不明顯，加上患者大多無抽菸習慣，很容易被忽略，一旦診斷出來，往往已是晚期，肺腺癌因而被形容為「悄然無聲的殺手」。
澄清醫院中港分院衛教資料所示，肺腺癌主要臨床症狀包含以下五點，如發現相關症狀，要小心可能是肺腺癌的警訊，應盡速就醫檢查。
胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘。
慢性咳嗽超過兩周未痊癒，且沒有感冒、發燒。
頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊，身體其他部位有莫名疼痛感。
支氣管受腫瘤壓迫，有咳血且痰中帶血的情況。
出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞。
上述症狀外，不乏有患者會因為癌細胞轉移到骨頭，感覺背部疼痛難耐，就醫才發現是肺腺癌晚期的情形。所以如果感覺背部劇烈疼痛，也要提高警覺！
肺腺癌原因是什麼？有哪些風險因子？
肺腺癌屬於肺癌的一種，說到罹患肺癌的原因，大家可能會優先想到吸菸。但不同於以往認為抽菸就會罹患肺癌的認知，胸腔內科醫師鐘威昇指出，在台灣約有50%以上的肺癌患者不抽菸；經過分析認為，現今肺癌的病因，主要來自於「基因的不穩定性」、「環境致癌物的刺激」及「遺傳關係」。
根據全民健康基金會資料，腫瘤的基因可分為「驅動基因」與「旁觀基因」。前者會帶動細胞發生惡化，但了解驅動基因有助於患者選擇適合的標靶藥物，比如EGFR上皮生長因子受體突變。而本身不具致癌能力，當基因發生變化，會連帶受到影響的基因，則稱為旁觀基因，比如中研院與台大醫院團隊，研究分析罹患肺腺癌的病友，發現74%不曾抽菸且小於60歲的女性，體內APOBEC酵素突變程度高，其中的APOBEC就屬於旁觀基因。
除此之外，肺腺癌的成因亦與環境、生活習慣相關。長期暴露於致癌物，包含吸菸、二手菸、金屬化合物、燃燒重金屬產生的廢棄物、汽機車廢氣、空氣污染、油煙及醃製食品（如臘腸、炸香腸）等，都是可能導致肺腺癌的危險因子。日常生活中應避免接觸這些致癌物，若工作長期會接觸到相關因子，更應做好自我防護。另外，本身曾罹患肺部慢性疾病、肺結核、有肺癌家族史者，也較容易罹患肺腺癌，應保持警覺。
肺腺癌檢查方式為何？有公費篩檢嗎？
要檢查肺腺癌，目前最普遍的診斷方式胸部X光片檢查，快速且價格便宜，但2公分以下的病變較難判讀。另外還可透過痰細胞學檢查、基因檢測、正子攝影等方式檢查。
低劑量電腦斷層掃描（LDCT），是目前最靈敏有效的檢測方式，價格雖昂貴，但優點是能偵測到小於0.3公分的腫瘤，並判斷出癌症分期。然而，低劑量電腦斷層掃描仍有「偽陽性高」的缺點，個案多半是良性肺結節，而非肺腺癌；這樣的過度診斷，可能導致過度治療，胸腔內科醫師高劍虹便建議，低劑量電腦斷層掃描應以「高風險族群」篩檢為主。我國國健署有針對「具肺癌家族史」、「具重度吸菸史」兩大肺癌高風險族群，補助每兩年一次的免費LDCT篩檢，符合資格者務必把握機會安排檢查。
具肺癌家族史：45歲～74歲男性或40歲～74歲女性，且其有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌患者。
具重度吸菸史：50歲～74歲吸菸史達20包-年以上，且有意願戒菸或戒菸未達15年者。包-年定義為「平均每天吸菸包數（20支菸=1包菸）」x「吸菸年數」，若達20以上，即符合20包-年資格。
看更多》肺部低劑量電腦斷層檢查費用多少？誰有公費資格？抓出早期肺癌最有效工具一次看懂
肺腺癌治療方式有哪些？
依據中國醫藥大學附設醫院資料，肺癌的治療方式，可分為手術治療、化學治療、放射線治療、標靶藥物治療、免疫治療等。
手術治療：手術切除病灶，是早期肺癌病患的首選治療方式。
化學治療：透過特殊藥物抑制癌細胞生長或殺死癌細胞，但通常也會對正在生長的正常細胞造成影響。
放射線治療：透過高能量放射線把癌細胞殺死。
標靶治療：標靶藥物治療需配合基因診斷，比如晚期的肺腺癌且EGFR突變陽性病人，應第一線接受EGFR標靶藥物治療；ALK基因重組檢測為陽性的晚期肺癌病人，則應優先以ALK標靶藥物治療。標靶藥物通常不會影響正常細胞，也比較沒有化療的噁心、嘔吐、掉髮、骨髓抑制、白血球下降等副作用，多數患者接受度較高；但僅能壓制癌細胞生長，無法根除且可能產生抗藥性。
免疫治療：使用免疫檢查點抑制劑，重新喚起免疫系統，使其攻擊癌細胞。
肺腺癌存活率多少？
澄清醫院中港分院表示，肺腺癌症狀依肺腫瘤的大小及侵犯程度，可分為一、二、三、四期，每一期的存活率不盡相同。
第一期：腫瘤在肺部，早期症狀不明顯，沒有侵犯到鄰近組織，也沒有淋巴腺轉移，接受手術切除後的五年存活率超過60％。
第二期：腫瘤已侵犯到鄰近組織，或已轉移到肺門淋巴腺，術後五年存活率為47％。
第三期：縱膈淋巴腺已轉移成腫瘤，或腫瘤侵犯到食道、胸膜、胸壁、氣管、大血管、心臟等器官，術後五年存活率為30％。
肺癌晚期（第四期）：腫瘤已擴散到其他部位或器官組織，包含肝臟、心臟、食道、骨髓或腦部，極高機率造成惡性肋膜腔積液，存活率約15％。
不過，由於醫學發展快速，治療方式持續進步，且每位患者的病況不盡相同，五年存活率只是統計期間平均的數據展現，僅供參考，不一定適用於每一名患者，有許多肺腺癌晚期患者穩定控制疾病，活得更久，因此保持正面心態配合治療，才是提升存活率的關鍵。
肺腺癌預防怎麼做？
想要遠離肺腺癌，衛福部分享四招守護肺的健康，大家可以跟著做，降低罹患各式肺癌的風險哦！
戒菸、避免菸害：吸菸是影響肺癌的危險因子。暴露於二手菸環境，也會增加肺癌的死亡風險；故與吸菸者同住，得肺癌的機率比一般人高20%到30%。建議吸菸者可撥打免費戒菸服務專線0800-63-63-63尋求專業諮詢，參考戒菸教戰手冊或至戒菸服務合約機構，接受戒菸治療服務。
遠離油煙、空污：減少接觸廚房油煙，遠離空氣污染或廢氣多的地方。烹煮時應開啟排油煙機，為減少油煙，可多選擇水煮、清蒸方式烹調。外出時可隨時注意空氣品質監測網訊息並配戴口罩；由戶外進入室內，要洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM 2.5）的暴露；空氣品質不佳時，盡量避免戶外活動或改變運動型態，避開交通高峰時段及路段。
低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）：是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具。民眾可進一步參考國健署「我該不該做低劑量電腦斷層檢查？」手冊及影片。
警訊早就醫：常見的肺部警訊包含：持續咳嗽且有惡化情形、痰中帶有血絲或咳血持續一段時間、呼吸急促或出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降與食慾不振等。了解以上八種肺部警訊，有助於提高自我警覺，如有異常可及早治療。
看更多》肺癌／健檢發現肺部小陰影不到兩年就病逝 醫歎：結局或許可以不一樣
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
參考資料
※肺癌種類及發生位置-肺癌懶人包3（中國醫藥大學附設醫院）
※113年國人死因統計結果（衛福部）
※悄然無聲的殺手：肺腺癌（上）（澄清醫院中港分院）
※90%肺癌女性不抽菸也罹癌 醫：早期診斷是救命關鍵（衛福部台中醫院）
※不抽菸卻罹患肺腺癌? 原因找到了！ 肺癌防治 應超前部署（全民健康基金會）
※【名醫開講】標靶扭轉晚期ALK肺腺癌命運 5年存活率破六成（HOPE癌症知識網，台大醫院新竹台大分院 余忠仁院長）
※20190430 想提早發現肺腺癌，該做低劑量電腦斷層掃描嗎？（亞東紀念醫院）
※114年擴大肺癌篩檢服務 新年從健康開始（衛福部國健署）
※肺癌五種治療方法-肺癌懶人包6（中國醫藥大學附設醫院）
※肺癌1～4期症狀與如何診斷？肺癌治療有哪些選擇？（澄清醫院中港分院）
※顧肺四招守護您的肺（衛福部）
※戒菸教戰手冊（衛福部國健署）
※我該不該做低劑量電腦斷層？（衛福部國健署）
※全國空氣品質指標（環境部）
其他人也在看
卓榮泰：癌篩人數增25.2% 研議資源整合職場健檢
（中央社記者高華謙台北29日電）行政院長卓榮泰說，推動國家癌症防治計畫，今年癌症篩檢人數較去年增加25.2%，已見成效；另請勞動部等就職場健康檢查與癌症篩檢資源整合研議推動方向，並評估提供醫療資訊給事業單位的可行性，將癌症篩檢服務真正深入職場。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
英研發「1針擋多癌」疫苗！目標「10年內普及」
國際中心／李筱舲報導醫學界即將迎來歷史性的突破。據外媒報導，牛津大學的研究團隊宣布，針對肺癌的預防性疫苗計畫於明年正式展開臨床試驗。這項研究不僅針對肺癌，團隊也正在開發乳癌、卵巢癌及腸癌的疫苗，並目標將這些疫苗整合成「單一劑量」。若研發成功，這項技術每年有望挽救全球超過360萬條生命，將在人類抗癌醫學史上揭開新的篇章。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
不是笑話！急診醫胸悶、呼吸困難驚醒 脫衣竟「百病全消」
不是笑話！急診醫胸悶、呼吸困難驚醒 脫衣竟「百病全消」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 20 小時前 ・ 7
60歲王月驚爆開顱「昏迷5天、頭蓋骨少一塊」 倒地3疑似原因曝光
60歲舞台劇演員、藝術總監王月29日晚間透過社群平台驚曝，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立即接受開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷長達5天，直到入院第8天才轉至普通病房。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌
【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 3 天前 ・ 9
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 2 天前 ・ 6
42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿
若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
女右肩痛到不敢穿衣服！醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，活動頸部或抬手時症狀加劇。因為沒出現手臂無力或麻木，先後至骨科與復健科就醫。初步...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 4
咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
60多歲男早餐最愛喝牛肉湯，糞便潛血陽性竟檢出大腸癌！研究發現，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險，醫師提醒最好減少吃紅肉的頻率和攝食量，另外也提醒，許多大腸癌病患最常吃的食物是鹹酥雞和健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」
現代人生活節奏快，肚子餓了隨手泡一碗麵稀鬆平常，但小心便利背後藏著健康陷阱。腎臟科醫師洪永祥指出錯誤的泡麵吃法不只會讓身材走樣，還會讓腎臟叫苦連天，長期下來不僅傷腎，連血糖都會跟著亮紅燈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
走路，最被低估的長壽運動，每天累積的步數，正在悄悄改變你的壽命曲線
步行延年益壽的概念，早已獲得大量科學證據支持。研究顯示，這種看似平凡的日常活動，不僅能降低全因死亡率，還能顯著提升生活品質。與其追求高強度、難以持續的運動計畫，規律步行反而是最容易長期執行、且效果穩定的健康投資。 長期累積的每日步數，能刺激粒線體生物合成、提升能量代謝效率，並降低久坐生活型態所帶來的健康風險。透過反覆鍛鍊下肢大肌群，步行的好處遠不只燃燒熱量，還包括改善胰島素敏感性、調整血脂、穩定情緒，全面支持心血管健康與慢性病防護。 不只是走路，每一步都在強化代謝、循環與肌肉量每走一步，都在促進新陳代謝與血液循環，幫助心臟與血管維持彈性，同時延緩肌肉流失。這種「日積月累」的生理適應，讓人不只活得久，也活得更有行動力。 規律步行能幫助人們在老年仍保有穩定的活動能力，減少疼痛與失能風險。關鍵不在於偶爾的激烈運動，而在於每天都能做到的堅持。步行，已不只是運動，而是一種能陪伴一輩子的健康生活方式。 每天走多少步，才能走得長久？科學給出的長壽步數答案根據美國國立衛生研究院（NIH）的大型研究顯示，每日步數越多，全因死亡率越低。平均每天約 8,000 步 的成年人，其死亡風險已明顯低於活動量偏低者常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 2
胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠
胃癌長年居國人十大癌症死因排行，每年新增四千人，死亡人數超過二千，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於一一五年起...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
上班族必看！研究揭「1時段」喝咖啡最護心血管：錯了就沒效
眾多研究指出，咖啡有益健康。心臟科醫師洪惠風表示，一篇今年刊登的研究指出，「若要喝咖啡來保護心臟，要在中午以前喝！」早上喝咖啡，咖啡飲用量從0~1杯到大於3杯，能降低心血管疾病的風險15～29%，全天都在喝咖啡者，依照統計結果，無法證明咖啡有助於心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1