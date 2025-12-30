肺癌再奪癌王！癌症時鐘快轉14秒 每3分48秒有1人罹癌

衛福部今日公布2023年癌症登記報告，全年新增癌症個案達138,051人，值得注意的是象徵癌症發生速度再加快；示意圖。（pixabay）

癌症時鐘又快轉了！衛福部今日公布2023年癌症登記報告，全年新增癌症個案達138,051人，值得注意的是象徵癌症發生速度再加快，從2022年平均每4分2秒有1人罹癌，到2023年平均每3分48秒就有1人罹癌。

衛福部今（30日）公布最新「112年（西元2023年）癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，較2022年增加了7,758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較前1年增加8人。其中，癌症時鐘快了14秒，2022年平均每4分2秒有1人罹癌，2023年癌症登記報告則是平均每3分48秒就有1人罹癌。

癌症時鐘快轉14秒，2023年縮短至每3分48秒就有1人罹癌。（國健署提供）

我國十大癌症（不分男女）新發生人數中，肺癌連續3年位居榜首，其次依序為大腸癌、女性乳癌、肝癌。國健署癌症防治組組長謝佩君說，2023年肺癌新發生個案數為1萬9,986人，相較於去年1萬7,982人，增加了2,004人。大腸癌新發生個案數為1萬9,074人，相較於去年1萬7643人，增加了1,611人。

衛福部公布2023年癌症登記報告。（國健署提供）

謝佩君接著說明，2023年全癌症發生年齡中位數為65歲，與2022年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與2022年相同。部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

國健署長沈靜芬表示，癌症時鐘在短短1年又快轉14秒，背後原因並非單一因素，而是人口老化、工業化、環境汙染與不健康生活型態等多重因素交互影響。謝佩君提及，肺癌新發生個案為9,707人，女性即使不吸菸，空汙、廚房油煙與基因突變均為罹癌主因；女性乳癌主因與飲食西化、生活型態改變及基因遺傳因子有關。

衛福部公布2023年癌症登記報告。（國健署提供）

沈靜芬指出，肥胖已被證實是多種癌症的重要危險因子，諸如大腸癌與飲食中膳食纖維攝取不足高度相關，乳癌也與肥胖密切相關，因此癌症防治得從生活著手，也呼籲民眾積極參與公費癌症篩檢，即使癌症無法完全避免，也能透過早期診斷、及早治療，降低死亡風險，減輕家庭與社會的衝擊。

