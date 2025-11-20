肺癌化療中斷危機！醫師揭白血球數值低下風險 如何聰明補充營養是關鍵
【健康醫療網／記者周辰瑞、潘昱僑報導】現在肺癌的治療方式多元，包括標靶治療、化學治療、放射治療以及免疫治療等。亞東醫院胸腔內科暨肺癌團隊召集人張晟瑜醫師表示，化學治療對患者來說，往往是最艱辛的過程。
白血球數值低下 成治療延遲隱憂
化療帶來的副作用，例如噁心嘔吐、白血球數值下降、體力衰退、食慾不振等，不僅嚴重影響生活品質，更可能導致患者無法順利進行下一個療程。這些副作用是肺癌化療中不容易克服的關卡。
化學治療會抑制骨髓功能，導致白血球的生長變慢。張晟瑜醫師指出，一般來說，肺癌患者在化療後，白血球數值會逐漸降至低點，這時感染的風險會大幅增加，可能引發體力不佳、容易疲勞沒精神。
為了讓治療順利進行，醫護人員也希望患者在下一個療程開始前，白血球數值能夠恢復正常。然而，隨著治療次數持續累積，骨髓抑制作用會越來越強，白血球數值難以恢復，體力也會越來越弱，導致治療被迫延遲，甚至需要降低劑量，進而影響病程，這是醫師和患者都不樂見的狀況。
化療仍是重要角色 充足營養是持續療程關鍵
面對化療的副作用，除了藥物與劑量調整外，張晟瑜醫師提到，還有幾種方法，有助於維持體力，幫助白血球數值回升。首先，臨床上可以使用刺激骨髓生長的藥物，幫助白血球提早釋放，但這種做法猶如「飲鴆止渴」，雖然數值恢復了，但白血球的效用可能不佳。因此，患者從日常生活中恢復白血球數量，會是比較自然的方式。
此外，張晟瑜醫師表示，充足的睡眠與營養是化療期間的關鍵。尤其是高蛋白的補充，有助於患者在化療期間調整體力與營養狀態。部分患者會在醫師建議下，於治療前調整營養狀態，搭配高蛋白或多醣體等營養配方（如專利高純度多醣體），作為日常飲食的輔助。不過，每個人體質不同，所以感受也不盡相同，使用前還需醫師評估。
雖然營養補充品並非主要的治療方式，但張晟瑜醫師認為，對於部分患者來說，是一個新選項。臨床經驗中，醫師會視個別情況評估營養補充的合適性。而且，正常的食慾能確保患者從日常飲食中攝取足夠的養分，維持體力，進而順利完成化療療程。
跨領域團隊與病友互信合作 共享治療決策
不過，張晟瑜醫師也強調，並非所有營養品都適合每個患者。在選擇輔助營養品時，務必遵循「相信醫師，不相信來路不明產品」的原則。正規的專利營養品，在進入醫院系統前，會經過層層把關：
醫師審核：評估產品是否適合患者。
文獻佐證：確認產品有相關科學文獻支持其有效性。
國家檢驗：國家專利與合格檢驗，需通過合格檢驗程序，包含安全性評估。
此外，醫師、藥師、營養師組成的團隊也會共同開會討論，確認產品符合標準，才能引進院內。在服用前，醫師會依個人情況評估是否適合使用，在服用期間，醫師也會持續監測患者的白血球、肝腎功能，並觀察是否有過敏反應。
張晟瑜醫師強調，肺癌治療是一場持久戰。確保充足的營養和體力，是面對後續治療的基礎。無論是藥物、化療、放射線治療，或是輔助性的特定營養補充配方，都應該在醫病雙方的充分討論與共識下評估。醫師與患者彼此信任，拒絕來路不明的藥品與營養品，這是在肺癌治療中最重要的一件事。
營養不足可影響癌症治療！醫揭「提升免疫力」重要性 資深癌友親授心法
健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66656
