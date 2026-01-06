肺癌年奪萬人命！新研究曝「1營養素」能護肺：要天天多吃

記者施春美／台北報導

肺癌一年就奪走上萬人的寶貴生命。(示意圖／pixabay）

肺癌一年就奪走上萬人的寶貴生命，因此如何避免空污中的PM2.5對肺部的傷害，相當重要。食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究發現，高劑量維生素C，可能在一定程度上保護小鼠的肺部，減輕細懸浮微粒 PM2.5 所造成的細胞傷害。

韋恩在其臉書「韋恩的食農生活」表示，一項來自「雪梨科技大學」（University of Technology Sydney）的最新研究指出，高劑量維生素C，可能在一定程度上保護肺部，減輕細懸浮微粒 PM2.5 所造成的細胞傷害。PM2.5 是直徑小於 2.5 微米的空氣污染物。研究者指出，即使是已被認為「不高」的污染濃度，也足以在細胞層級造成明顯破壞。

韋恩表示，研究團隊以雄性小鼠與培養的人類肺部組織為模型，模擬現實世界中常見的PM2.5 暴露濃度。結果發現，在補充維生素C後，肺部細胞出現幾個關鍵改善：

1. 細胞內負責能量供應的粒線體流失明顯減少。

2. 空氣污染相關的發炎反應被抑制。

3. 氧化壓力所造成的細胞損傷明顯下降。

韋恩表示，維生素C具有抗氧化特性，因此能中和空污誘發的不穩定自由基，減少連鎖性的細胞失能。研究論文指出，在實驗條件下，補充維生素C確實能緩解低劑量 PM2.5 的不良影響，未來可考慮作為高風險族群的輔助保護策略之一。

研究者也強調，目前證據仍來自動物與細胞模型，尚需進一步人體試驗，確認實際可行的劑量與長期安全性。這項研究同時再次提醒，並不存在「安全的空氣污染濃度」。改善空品仍是根本解方，但是營養或許能成為降低健康風險的輔助工具之一。

