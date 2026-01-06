肺癌年奪萬人性命！新研究揭「高劑量維生素C」降空污傷害

雪梨科技大學最新研究發現，高劑量維生素C可能在一定程度上保護肺部，減輕PM2.5所造成的細胞傷害。食安專家韋恩指出，研究在小鼠身上觀察到3個關鍵改善，包括粒線體流失減少、與空汙相關的發炎反應被抑制、細胞損傷下降，顯示維生素C能保護肺部。此研究對於肺癌防治別具意義，因肺癌持續居國人癌症死因首位，每年奪走超過1萬人生命。

專家認為，「安全的空氣污染濃度」並不存在，改善空氣品質依舊是根本解方。 （示意圖／Pixabay）

國健署112年癌症登記報告顯示，112年肺癌發生人數位居所有癌症首位，在男女性都是第二位。近5年肺癌新發個案呈現上升趨勢，從108年的1萬6233人，來到112年的1萬9986人，危險因子包括菸害及二手菸、家族史、肺部疾病、空氣污染等。

食安專家韋恩在臉書粉專表示，研究團隊以雄性小鼠與培養的人類肺部組織為模型，模擬現實世界中常見的PM2.5暴露濃度進行實驗。PM2.5是直徑小於2.5微米的空氣污染物，研究指出，即使污染濃度不高，仍會在細胞層級造成明顯破壞。

維生素C具有抗氧化性，能中和空氣污染誘發的不穩定自由基，進而減少連鎖性的細胞失能。 （示意圖／Pixabay）

補充維生素C後，肺部細胞會出現3個關鍵改善。韋恩說明，細胞內負責能量供應的粒線體流失明顯減少、與空氣污染相關的發炎反應被抑制、氧化壓力造成的細胞損傷明顯下降。

韋恩指出，可能原因在於維生素C具有抗氧化性，能中和空氣污染誘發的不穩定自由基，進而減少連鎖性的細胞失能。該研究強調，目前證據來自動物與細胞模型，仍需進一步人體試驗，確認實際可行的劑量與長期安全性。

韋恩表示，「安全的空氣污染濃度」並不存在，改善空氣品質依舊是根本解方，但營養或許能成為降低健康風險的輔助工具之一。

