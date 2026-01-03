肺癌年輕化 空汙、油煙是關鍵

國際研究證實空汙、廚房油煙也是導致肺癌的關鍵原因之一。（鄭郁蓁攝）

衛福部統計，肺癌持續位居國人癌症死因之首，每年奪走超過一萬人生命。值得注意的是，近年肺癌年輕化趨勢明顯，女性病例與非吸菸族群持續攀升，不少患者從未吸菸，仍因肺癌失去生命。為解開其中關鍵，中央研究院自2016年起與美國展開合作，執行全球最大肺癌蛋白質基因體研究「台灣癌症登月計畫」，研究團隊分析406位肺癌患者樣本，揭露多種環境致癌物在非吸菸肺癌中扮演關鍵角色，發現硝基多環芳香烴與亞硝胺與基因突變高度相關。研究成果今年刊登於國際權威期刊《癌細胞》（Cancer Cell）。

廣告 廣告

聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍說明，硝基多環芳香烴來自工業或汽機車排放廢氣，以及廚房油煙；亞硝胺則常見於醃製與加工肉品，是食品添加物與防腐劑中常見的成分。這些物質一旦進入人體，並非短時間內立即致癌，而是隨暴露時間拉長、劑量累積，提高基因突變風險而發展成肺癌。

研究也指出，部分患者雖在第一期即被診斷，蛋白質體特徵卻與晚期患者相近，屬於「類晚期」C2亞型，復發與轉移機率皆偏高。如何在早期即辨識高風險族群、及早介入追蹤，成為關鍵。

日常生活中，蔡哲龍建議從三面向自我保護，第一，減少油煙與空氣汙染暴露，如空汙日減少戶外活動、使用抽油煙機與空氣清淨機，烹調避免油炸燒烤，改以蒸、煮、燉取代。第二，飲食減少加工肉品與含亞硝酸鹽食品，多攝取蔬果、膳食纖維與Omega-3脂肪酸，提升抗氧化能力。

最後是定期篩檢。低輻射劑量電腦斷層（LDCT）為目前唯一肺癌篩檢工具，國健署提供有肺癌家族史與重度吸菸者每兩年一次公費檢查。有家族史者建議35至40歲即可做第一次LDCT，一般民眾約40歲後也可自費檢查，及早掌握健康狀況。