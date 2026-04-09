肺癌手術前先「染色」定位！微創切除精準保留更多肺功能

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低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢日漸普及，許多民眾發現肺部結節後隨即陷入焦慮，擔心是否需要立刻手術。台北慈濟醫院胸腔外科陳東仁醫師強調，肺結節不等於肺癌，臨床上會依病灶大小、型態與變化綜合判斷，並非所有結節都需切除。

LDCT影像顯示，黃先生的右上肺處有一約0.5公分的結節，因無高度惡性特徵，僅需定期追蹤。（圖／台北慈濟醫院）

肺癌長年高居國人癌症死因前列，早期多無明顯症狀，待出現持續咳嗽、咳血、胸悶或呼吸困難等症狀時，病情往往已進入中晚期。陳東仁醫師指出，「並不是只有吸菸者才會得肺癌」，除吸菸是重要危險因子外，一等親肺癌家族史、慢性肺部疾病，以及長期暴露於二手菸、油煙或空氣污染等環境，同樣可能提高罹癌風險。

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在篩檢工具的選擇上，過去臨床多以X光作為初步檢查，對較小或位置隱蔽的病灶辨識力有限。LDCT能以較低輻射劑量進行多切面掃描，重建出更清晰的肺部影像，已成為具國際實證的肺癌篩檢工具。

陳東仁醫師說明，醫師無法單從影像直接判定良惡性，「根據國際指引，實質性結節須超過0.8公分或持續增大才建議處理，若能定期追蹤、及早確診並接受適當治療，患者五年存活率可高達九成。」

陳東仁醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

對於確實需要手術的病灶，陳東仁醫師表示，若腫瘤體積小或位置較深，術中有時不易以肉眼或觸感精準定位，因此可在手術前先進行電腦斷層導引染色定位或螢光定位，協助術中快速辨識腫瘤位置，再以微創方式切除。此舉不僅提升切除精準度，也能保留更多正常肺葉，減少不必要的組織損失。

61歲黃先生戒菸後主動接受LDCT篩檢，發現右上肺有一顆約0.5公分的結節。陳東仁醫師評估影像後，認為無高度惡性特徵，安排持續追蹤觀察，待有變大趨勢時再進一步討論醫療方針，此案例也說明並非所有篩檢結果都需立即手術介入。

陳東仁醫師提醒，符合篩檢資格的民眾應依醫師評估接受LDCT檢查；已發現肺部結節者須配合門診規律追蹤，不要自行中斷。治療或手術後應依醫囑持續回診，並透過適度活動幫助肺功能恢復，建立正確觀念、定期檢查並配合專業評估，才能把握早期介入時機。

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