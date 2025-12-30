肺癌新發人數五年新高 男女十大癌症曝光

衛福部國健署今天（30）公布最新112年癌症登記報告，肺癌發生人數排名第一，年增1.9萬人，標準化發生率較前一年大增3.2。（王家瑜攝）

衛福部國健署今天（30）公布最新112年癌症登記報告，肺癌發生人數排名第一，年增1.9萬人，標準化發生率較前一年大增3.2。國健署長沈靜芬表示，肺癌人數上升之餘，我們更在意診斷期別，希望患者盡早診斷並接受治療。

國健署癌症防治組組長謝佩君說明，112年肺癌發生人數是所有癌症首位，在男女性都是第二位；近五年肺癌新發個案數年年增加，從108年的1萬6233人，到112年為1萬9986人，較前一年大增2004人。

肺癌標準化發生率呈上升趨勢，危險因子包括菸害及二手菸、家族史、肺部疾病、空氣污染等。沈靜芬指出，近年肺癌新發生個案數和發生率皆有上升趨勢，不只是台灣，在全世界許多國家肺癌也是發生率第一名，這和社會變遷、人口老化、空氣污染、吸菸都有關。

沈靜芬表示，近兩年推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也增加肺癌診斷人數，不過在看到人數上升之餘，我們更在意診斷期別。據統計，早期肺癌五年存活率超過9成。接受篩檢的民眾中，有85.9％診斷時為早期肺癌，而未接受篩檢的民眾中，僅有39.4％在診斷時為早期。

進一步分析男女十大癌症，男性前三名分別是大腸癌、肺癌、攝護腺癌，標準化發生率（每十萬人口）都比前一年都增加2以上，而女性前三名為乳癌、肺癌、大腸癌，其中肺癌標準化發生率（每十萬人口）大增3.9，而女性乳癌卻減少0.8。

謝佩君分析，乳癌112年標準化死亡率微幅下降，但整體標準化發生率呈上升趨勢。而攝護腺癌標準化死亡率持續上升，危險因子包括50歲以上、家族史、肥胖、高糖分飲食、環境等非單一因素。

