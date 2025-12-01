肺癌治療進入組合療法新時代，抓住第一線黃金期就有長期存活新契機

在亞洲地區，EGFR突變型非小細胞肺癌是最常見的肺癌類型之一，臺北榮總胸腔部胸腫瘤科主任羅永鴻醫師表示，患者比率高達4～6成；儘管標靶治療已有長足進步，抗藥性仍是不可避免的難題。羅永鴻醫師指出，肺癌治療已走向嶄新的方向，不再只是思考下一步，而是更在意「第一步能做到多好，這將決定患者後續的治療與整體存活率的空間。」

第一線效果不佳往往影響第二線用藥

羅永鴻醫師說明，目前EGFR突變肺癌的第一線標準治療以第二代、第三代標靶藥物為主，在臨床上多能迅速控制腫瘤，改善呼吸、咳嗽與胸悶等症狀，對病情的初期穩定性有顯著貢獻。不過他也說，即便藥物有效，癌細胞仍會尋找新的增生路徑，導致抗藥性出現；一旦第一線治療效果下降，身體狀況往往也跟著惡化，臨床上有不少病患在一線治療失效後，因為身體狀況快速下降，或出現多重抗藥性機制，最終錯過可以使用第二線藥物或後續治療的時機。

正因如此，近年全球治療趨勢開始轉向更積極的「組合療法」。羅永鴻醫師表示，過去肺癌治療常以單一標靶藥物為主，但單路徑阻斷容易遭到癌細胞「繞道」。他說明，現在的治療思維則強調多路徑並行阻斷，例如「雙特異性抗體」搭配「第三代標靶藥物」的組合，能同時壓制EGFR與MET兩條常見癌細胞訊號通道，並啟動免疫細胞清除腫瘤。羅永鴻醫師解釋，這樣的組合帶來三重打擊：抑制腫瘤訊號、封鎖替代途徑、並以免疫作用擾亂癌細胞環境，讓癌細胞更難逃脫或產生抗藥性。臨床研究也證實，在疾病無惡化存活期與整體存活時間上，組合療法均展現優於單一標靶藥物的結果。

「組合療法」讓肺癌走向精準治療時代

羅永鴻醫師指出，這樣的改變意味著肺癌治療策略的重大轉捩點，不是等抗藥性發生後再補救，而是希望在一開始就用更完整的方式壓制腫瘤，爭取最大的長期存活機會。不過，哪些族群適合組合療法，仍需由醫師依個別狀況嚴謹判斷。羅永鴻醫師提到，治療選擇會考量多項條件，包括年齡、體能狀況、腫瘤負荷、是否合併腦轉移，以及患者本身對副作用的耐受度等。有些患者的腫瘤特性較具侵略性；有些人在初次治療時即希望追求最長的無復發時間，這些情況下，組合療法會成為可以考量的選項。

所有有效治療都有可能帶來副作用，這是臨床在使用組合療法時必須共同面對的課題。羅永鴻醫師進一步說明，現代治療已具備完善的副作用管理方式，透過事前評估、規律監測與隨時調整劑量，多數不適都能被控制在可接受範圍內；最重要的是，患者只要有任何不舒服，都應立即讓醫療團隊知道。

在未來趨勢上，羅永鴻醫師也認為，組合療法讓EGFR突變肺癌正式走向更精準、更分層、更個人化的治療時代；如果能在第一線階段達到更深、更全面的癌細胞控制，不僅能延緩復發，也能替後續治療留下更多選擇與空間，而這正是許多患者所期待的希望。

羅永鴻醫師也鼓勵患者，一旦確診肺癌，務必與醫師充分溝通，了解自己的基因檢測結果、治療目標與可行選項。「治療越早規劃得完整，後面的路就越長。」隨著組合療法的發展成熟，EGFR突變肺癌患者正迎來新的治療契機，而醫療團隊的角色則是協助每位患者找到最適合自己的那條路，朝向更長久、更穩定的病情控制前進。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為肺癌治療進入組合療法新時代，抓住第一線黃金期就有長期存活新契機