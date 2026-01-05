肺癌確診首年自殺風險高 衛福部擬推社區癌友諮商服務

47歲的張維宏原本在銀行業上班，他在某次健檢時發現罹患淋巴癌4期，當時他無法接受罹癌的事實，曾經有睡眠障礙、情緒低落，甚至有輕生的念頭。後來接受諮商心理治療後才逐漸走出陰霾。

目前他病情穩定，也轉換跑道成為諮商心理師，想要幫助和他一樣罹癌的病友，陪他們走過人生的低谷。

張維宏表示，「我每天至少咳掉一包100抽的衛生紙。那種感覺是你不太確定你明天在哪裡，你到底可不可以活著？可不可以恢復？這都是一些很不確定的感覺。人在不確定底下，就很容易焦慮。」

廣告 廣告

根據台灣癌症基金會最新調查發現，癌症治療與情緒息息相關，例如肺癌患者自殺風險最高，尤其確診後第1年，自殺風險是一般人的4倍到5倍；乳癌若伴隨憂鬱症狀，患者死亡風險會增加約1.4倍到2.5倍。

不過國際研究也顯示，若能解決癌友需求，提升心理社會韌性，將有助於延長存活時間，整體死亡風險也會下降41%。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，「每一次的追蹤去看數據、去聽這個數據的時候，也都非常的焦慮。所以過程當中，他其實有很多需要心理支持跟調適的地方。」

衛福部心理健康司長陳柏熹說明，「癌症的心理諮商，我們要對癌症要有一些基本的了解。社區的心理諮商所的話，我們會來做一個認證，等於說要先接受這樣的訓練，對這個領域有一定的了解之後，那我們就可以來操作。」

而根據衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因第1位，2023年癌症時鐘平均每3分48秒就有1人罹癌。

心健司強調，雖然整體癌症5年存活率提升，但癌友的心理支持需求增加，因此最快今年7月，將在社區提供癌友心理諮商服務，強化癌友心理健康韌性，相關細節近期就會對外公布。