肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。
肺癌已連續多年位居國人癌症死因榜首，平均每57分鐘就有1人因肺癌失去寶貴生命。令人震驚的是，超過6成的肺癌患者從不吸菸，其中又以女性為大多數，這也凸顯了飲食等其他風險因子的重要性。
高油、燒烤食物暗藏致癌危機！
高溫油炸和燒烤的食物是致癌的重大元凶，彰化秀傳醫院首席醫療副院長李佳穎解釋，這類食物在烹煮過程中會產生一種名為「游離基」的致癌物質，這些游離基透過飲食進入人體後，會破壞正常細胞的DNA，引發細胞病變，大幅提高細胞癌化的可能性。
他進一步表示，這些燒烤、炸物，除了烹飪過程中的油煙可能致癌外，食物本身吃下肚後，更可能對身體造成直接傷害。這些食物中的游離基在體內流竄，尤其肺部血液循環充足，更容易成為攻擊目標，導致癌變風險大增。
癌細胞的「甜蜜毒藥」：高糖飲食如何餵養腫瘤？
近期美國佛羅里達大學與肯塔基大學的聯合研究，利用新一代組織空間體學，揭開了高糖飲食與肺癌的驚人關聯。研究發現，高糖、高脂肪的飲食會直接「餵養」癌細胞。
我們吃下含糖或澱粉類食物後，肝臟會將其轉化為肝醣儲存起來，作為身體的能量來源；然而，研究發現癌細胞也極度熱愛肝醣。成大醫院腫瘤醫學部主治醫師李純慧表示，動物實驗證實，餵食高糖高脂食物的老鼠，血液中肝醣濃度會上升，同時肺部腫瘤也以驚人速度生長。血液中的肝醣愈多，癌細胞長得愈快；反之，若抑制肝醣，癌症的生長也會隨之減緩。
簡單來說，常吃高糖高脂的「垃圾食物」，會讓體內肝醣迅速累積，等於是為癌細胞提供了源源不絕的養分，進而提升肺癌惡化的風險。
遠離肺癌！你可以這樣吃
想要降低罹癌風險，聰明的飲食選擇很重要。李純慧建議，應盡量避免高風險食物，例如：
高糖食物：手搖飲料、汽水、高果糖糖漿、蛋糕、甜點、糖果。
高油炸、燒烤食物：炸雞、薯條、燒烤肉類。
精緻澱粉：白米飯、白麵包。
遠離肺癌吃什麼？東元綜合醫院呼吸胸腔科主治醫師郭欣平、中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青、高雄秀傳醫院一般外科主治醫師蘇峻民皆表示，多攝取以下有助於抗癌、抗發炎的食物，能為健康加分：
富含維生素A、E的食物：雞蛋、乳製品、深綠色及黃色蔬果（如胡蘿蔔、菠菜）。
抗氧化力強的蔬果：番茄、花椰菜、柑橘類水果、莓果類（如藍莓）。
富含多元不飽和脂肪酸的食物：有助於抗發炎，例如深海魚類。
規律運動：運動能幫助身體有效利用肝醣，減少其在體內堆積。
此外，廖誼青也提到，肺部與腸道的微生物菌群健康，也深受飲食與運動影響，這不僅關係到癌症的預防，也與治療反應和預後密切相關。保持腸道菌群平衡，能降低身體的發炎反應，避免加速肺癌的進展。
肺癌不再是吸菸者的專利，真正的預防之道，就掌握在我們每天的餐盤與生活習慣中。透過調整生活型態，選擇少糖、少油、少加工的天然食物，並搭配規律運動，不讓癌細胞有任何可趁之機。
