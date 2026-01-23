肺癌竟是「吃」出來的！高油、高糖增細胞病變風險

肺癌長年蟬聯國人癌症死因首位，平均每五十七分鐘便奪走一條人命，然而令人意外的是，超過六成患者從未吸菸，其中女性占多數。醫學界最新研究指出，日常飲食與肺癌發生率關係密切，高油炸燒烤食物及高糖飲食兩大類食物，已被證實會提升肺癌惡化風險。

醫學界最新研究指出，日常飲食與肺癌發生率關係密切，高油炸燒烤食物及高糖飲食兩大類食物，已被證實會提升肺癌惡化風險。 （示意圖／Pixabay）

彰化秀傳醫院首席醫療副院長李佳穎解釋，高溫油炸與燒烤食物在烹煮過程會產生名為「游離基」的致癌物質。這些游離基進入人體後會破壞正常細胞的DNA，引發細胞病變，大幅提高癌化可能性。他強調，除了烹飪時產生的油煙可能致癌，食物本身吃下肚後更會對身體造成直接傷害，游離基在體內流竄時，肺部因血液循環充足而成為攻擊目標，導致癌變風險激增。

美國佛羅里達大學與肯塔基大學聯合研究團隊，運用新一代組織空間體學技術，揭開高糖飲食與肺癌的驚人關聯。成大醫院腫瘤醫學部主治醫師李純慧表示，動物實驗證實，餵食高糖高脂食物的老鼠，血液中肝醣濃度會上升，同時肺部腫瘤以驚人速度生長。研究發現，血液中肝醣愈多，癌細胞生長速度愈快；反之，若抑制肝醣，癌症生長也會隨之減緩。

李純慧進一步說明，人體攝取含糖或澱粉類食物後，肝臟會將其轉化為肝醣儲存作為能量來源，然而癌細胞同樣極度需要肝醣。常吃高糖高脂的垃圾食物，會讓體內肝醣迅速累積，等於為癌細胞提供源源不絕的養分，進而提升肺癌惡化風險。

人體攝取含糖或澱粉類食物後，肝臟會將其轉化為肝醣儲存作為能量來源，然而癌細胞同樣極度需要肝醣。 （示意圖／Pixabay）

李純慧建議民眾應避免高風險食物，包括手搖飲料、汽水、高果糖糖漿、蛋糕、甜點、糖果等高糖食物，以及炸雞、薯條、燒烤肉類等高油炸燒烤食物，還有白米飯、白麵包等精緻澱粉。

東元綜合醫院呼吸胸腔科主治醫師郭欣平、中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青、高雄秀傳醫院一般外科主治醫師蘇峻民皆表示，多攝取有助於抗癌、抗發炎的食物能為健康加分。建議民眾可選擇富含維生素A、E的食物，如雞蛋、乳製品、深綠色及黃色蔬果，包括胡蘿蔔、菠菜等；抗氧化力強的蔬果，如番茄、花椰菜、柑橘類水果、莓果類；以及富含多元不飽和脂肪酸的深海魚類，有助於抗發炎。

廖誼青提到，肺部與腸道的微生物菌群健康深受飲食與運動影響，這不僅關係到癌症預防，也與治療反應和預後密切相關。保持腸道菌群平衡能降低身體發炎反應，避免加速肺癌進展。醫師們強調，規律運動能幫助身體有效利用肝醣，減少其在體內堆積，透過調整生活型態，選擇少糖、少油、少加工的天然食物，並搭配規律運動，才能有效預防肺癌。

