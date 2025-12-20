肺癌致死率居冠 證實與空汙有關

新光醫療科技展健康達人講座台灣新光健康管理事業公司董事長高尚志分享「淺談肺癌」。（范揚光攝）

新光醫療科技展健康達人講座，醫師高尚志演講十分精彩，民眾獲益滿滿。（范揚光攝）

新光醫療科技展健康達人講座，醫師高尚志（前排穿西裝者）與民眾合影。（范揚光攝）

癌症為我國十大死因之首，113年台灣約5.4萬人死於癌症，其中以肺癌占1萬餘人最多，死亡率居高不下。醫師指出，肺癌初期通常沒有明顯症狀，若腫瘤過小或被擋住，胸部X光經常拍不出來，許多人發現時已是末期，應透過更精密的電腦斷層，早期篩檢揪出癌細胞。

肺腺癌最大宗約占8成

台灣醫療科技展12月4日至7日於南港展覽館舉行，新光醫院4日舉辦健康達人講座，邀請台灣新光健康管理事業公司董事長、新光醫院胸腔內科主治醫師高尚志以「淺談肺癌（AI PET）」為題演講。

高尚志指出，肺癌男性患者2成不吸菸、女性高達9成不吸菸，不吸菸型肺癌逐漸增加。肺癌致癌因子除了吸菸，還包括廚房油煙、肺結核病史、空氣汙染等，醫學已證明PM2.5與肺癌相關，當長期暴露在PM2.5濃度高達35個單位環境下，肺癌致死率恐提高至15％。

肺癌可分為肺腺癌、鱗狀細胞肺癌、小細胞肺癌等，高尚志說，鱗狀細胞肺癌與吸菸有關，近年逐漸減少；而我國肺腺癌約占8成最大宗，近年呈增加趨勢，推測與基因突變有關，占女性肺癌8、9成以上。

高尚志表示，肺癌初期通常沒有症狀，若出現久咳、胸痛、喘、呼吸急促、咳血、體重減輕甚至頭暈、頭痛等症狀，通常已經「來不及了」。臨床統計，高達7～8成肺癌患者，在腫瘤變大、癌細胞因擴散而出現不適症狀時才發現，常見肺癌轉移部位包括脊椎骨、腦、肝臟、腎上腺等。

高尚志強調，癌細胞要發展成1公分大小，至少需要分裂30次以上，約10年時間，但要從1公分長到10公分只需要2、3年，因此「必須在1公分內就找到」。然而，若腫瘤過小或被骨頭擋住，透過胸部X光檢查可能拍不出來，這時就需要更精密的電腦斷層。

今年起擴大篩檢年齡

新光醫院去年導入新一代AI PET正子電腦斷層掃描儀，掃描時間縮短、輻射劑量下降、影像更清晰，接受正子健檢5萬多人中，約500人發現癌症，其中又以肺癌占3成最多。高尚志呼籲，民眾應定期進行胸部低劑量電腦斷層攝影（LDCT），早期篩檢揪出可疑病灶。

肺癌治療部分，包括手術、放射治療、化學治療、標靶治療、免疫治療等。高尚志說明，過去傳統開胸手術傷口大、恢復相對較慢，醫學進步之下，現代已趨向微創手術，傷口更小、預後更好；並走向精準治療，可透過基因定序檢測找出突變基因，以標靶治療對症下藥；放射治療更有電腦刀、螺旋刀、質子、重粒子等新技術，能更精準命中目標、減少周圍組織傷害。

高尚志強調，「預防重於治療」，肺癌高危險群尤其40歲以上女性，長期吸菸或暴露二手菸、有肺癌家族史、經常接觸油煙、職業暴露高致癌環境者，應定期自主進行篩檢。國健署推動低劑量電腦斷層攝影（LDCT）肺癌篩檢，今年起擴大年齡範圍，45至74歲男性、40至74歲女性具肺癌家族史，或具重度吸菸史者，每2年可免費進行1次篩檢。

國健署統計，台灣2022年7月正式將肺癌LDCT篩檢納入五癌篩檢後，截至2024年底，已有15.8萬多人接受篩檢，發現1957位肺癌個案，早期（0、1期）病例約占83％，有助早發現早期肺癌。