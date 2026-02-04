肺癌與高致癌HPV可能相關研究：罹癌風險高3～7倍

近年研究顯示，HPV的長期感染不再僅限於子宮頸，其影響範圍正在被醫界重新審視。目前台灣十大癌症中，包括子宮頸癌、頭頸癌（如口腔癌、口咽癌）均與HPV明確相關，而長年位居癌症榜首的肺癌，也被研究指出可能與高致癌型HPV感染存在關聯性。陳志明醫師說明，數據顯示，感染高致癌型HPV者，罹患肺癌的風險可能比一般人高出三至七倍。

多數人對HPV的印象，仍停留在「子宮頸癌」或「只與性行為相關」，但實際上，HPV是一種會感染皮膚與黏膜的病毒，不分男女，一生中感染的機率高達八成。陳志明醫師說明，除了親密接觸外，HPV也可能在社交頻繁、近距離互動的生活場景中增加暴露機會，例如黏膜接觸，甚至是特定情境下的唾液暴露，都可能增加感染風險。這也讓 HPV不再只是私領域的健康問題，而是與日常生活緊密交織。陳醫師表示，許多患者並沒有高風險行為卻依然感染，顯示HPV已悄悄潛伏在日常生活中，等到發現時往往已經不只是短期困擾。

在臨床觀察中，男性往往是HPV防治中最容易被忽略的一群。許多男性自認沒有症狀就沒事，但其實承擔著極高的健康風險，可能成為伴侶反覆感染的源頭。臨床研究也顯示，即使感情專一的伴侶，仍有約一半的機率可能互相感染，這無疑是一段關係中需要嚴密管控的風險因子。

陳志明醫師提醒，除了常被提及的菜花外，HPV也與頭頸癌、口腔癌、口咽癌息息相關，且有年輕化趨勢。此外，若HPV感染咽喉或呼吸道，也可能造成口腔菜花、咽喉及呼吸道菜花，影響吞嚥、發聲甚至呼吸困難，治療過程反覆且漫長，對生活品質與工作狀態造成長期影響。

HPV預防不再只是醫療話題，HPV疫苗也逐漸被視為如同流感、肺炎鏈球菌疫苗般的「成人基礎防護」。陳志明醫師建議，應以「投資」角度來看待HPV疫苗，而非事後補救。疫苗能預防未來的醫療支出、工作中斷及心理負擔。