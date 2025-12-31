肺癌蟬聯十大癌症之首 醫：早期無症狀 年滿40建議自費篩檢

最新十大癌症統計昨天出爐，肺癌蟬聯十大癌症之首。桃園長庚醫院院長、台灣肺癌學會理事長楊政達今天(31日)表示，早期肺癌幾乎無症狀，一旦出現症狀多已晚期，且症狀不具特異性，他建議民眾年滿40歲可自費篩檢，以早期診斷、早期治療，有機會可痊癒。

衛福部30日公布最新「2023年癌症登記報告」，肺癌已連續3年蟬聯十大癌症首位，2023年新發個案數1萬9,986人，排名最高。

台灣肺癌學會理事長楊政達31日受訪表示，早期肺癌幾乎沒有症狀，出現症狀時通常已是晚期，且症狀不具特異性，常見症狀包括咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難等。

楊政達指出，肺癌最主要的兩大危險因子為抽菸與家族史，但也有越來越多人不抽菸、也無家族史卻罹患肺癌；近年來男性肺癌患者人數持平，未吸菸、無家族史罹患肺癌的女性則持續成長，目前仍需更多研究找出關聯性，尤其是東亞未吸菸女性肺癌盛行率特別高的原因。

楊政達說，根據我國臨床統計，40歲以上罹患肺癌人數呈顯著增加，雖然近年來肺癌人數持續成長，但死亡率下降，早期診斷的病患比例越來越高。他呼籲符合公費肺癌低劑量電腦斷層篩檢的民眾定時檢查，並建議民眾年滿40歲可自費篩檢，以早期發現、早期治療，有機會完全痊癒。他說：『(原音)像國健署也是用45歲做標準，當然我們在臨床上會看到一些40歲以上就有些病人，人數就開始在逐漸增加了，所以我個人是建議說大概40歲以上，如果可以的話，可以基本的做一次篩檢，然後再來跟專科醫師討論一下，後續應該怎麼去做追蹤，或是後續該怎麼去做定期的檢查。』

肺癌是國人的健康殺手，無論發生人數或死亡人數皆居癌症首位，雖然我國肺癌標準化死亡率長期呈下降趨勢，但去年仍有1萬多人死於肺癌，肺癌也已連續15年高居癌症死因首位。肺癌診斷期別攸關存活率，早期肺癌(0及1期)的5年存活率高達9成以上，但到了第四期，便大幅降至僅約1成。

根據統計，我國晚期肺癌個案約占6成，幾乎每2名肺癌個案就有1人發現時已是第四期，而在國健署推動公費肺癌篩檢後，截至今年6月底，共有21萬多人完成篩檢，找出2,506名確診者，其中逾8成為早期個案，5年存活率高達9成以上。(編輯：宋皖媛)