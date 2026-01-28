肺癌蟬聯死因榜首 合併療法提升存活率

國內肺癌連續多年，蟬聯十大癌症死因的第一名。由於肺癌常在晚期才被發現，主要是早期，幾乎沒有明顯症狀。等到腫瘤長大到壓迫肺部或氣管時，才會出現咳嗽和胸痛等，因此多數患者就醫時，已是中晚期，增加了治療的難度。不過，隨著醫療科技的進步，包括：免疫藥物和化學治療的合併治療，大幅提升了以往肺癌的預後5年存活率。台中慈濟醫院近年來的肺腺癌治療，更是優於全台醫學中心和整體的平均值。

67歲的林先生，是一名老菸槍。

病患 林先生：「(抽菸抽多久) 從17歲到現在，平均起來，差不多(一天)一包(菸)，咳嗽不止這樣子，咳很久，1年、2年了，沒有辦法呼吸這樣子。」

台中慈濟醫院副院長 邱國樑：「我們照X光發現，(林先生)肺部有一些浸潤，其實是一個腫瘤，所以他是屬於第2期的肺癌。」

裝上人工血管，林先生順利接受免疫藥物和化學治療。

台中慈濟醫院副院長 邱國樑：「化療藥物從人工血管進去，一來比較順暢，二來減少滲漏的風險，原來腫瘤從4公分，下降到大概2公分左右的大小，這個部分是術後，3個多月的一個追蹤，可以看到這個部分，肺部都是乾乾淨淨，沒有任何殘餘的腫瘤。」

病患 林先生：「預後，一切都正常了。」

不同期別的肺癌，預後大不同。以治療後的5年統計，第1期和第2期，分別有85%和50%以上的存活率；但到了第3期、腫瘤擴散到淋巴結和周邊組織，就銳減為20~30%的存活率；而第4期、癌細胞轉移遠端器官的大腦、肝臟和骨骼，存活率更低於10%。

台中慈濟醫院副院長 邱國樑：「肺癌的家族史，或者是老菸槍，或者職業一些曝露(傷害)，如果這些風險的病人，我們建議他做早期的，低劑量的肺癌篩檢，如果說(腫瘤)在零點幾公分，1公分左右的這個病灶，我們可以早期把它切除掉。」

醫療技術的進步，加上醫護人員的用心，台中慈濟醫院的肺腺癌治療，創下佳績。像是前3期的治療，分別有89%、75%和54%以上的5年存活率，就算是第4期的難纏治療，也創下19%以上的成績，高於全台和醫學中心的統計結果。

台中慈濟醫院副院長 邱國樑：「比較嚴重一點(肺癌)，我們可以透過新式的(療法)，術前的一些化療，或者是免疫的藥物的治療，加強它的療效，甚至比較晚期的病人，我們的團隊裡面，幫病人擬定最好的治療的策略 。」

肺癌，連續多年位居台灣十大癌症死因的第一名，醫師說：儘管抗癌療效大幅提升，但民眾依舊不可輕忽健檢的重要性。

