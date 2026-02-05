肺癌診斷與手術同日完成 彰基「一站式」微創治療精準守護肺健康

詹博強主任說明，院方運用影像導引的微創穿刺技術，自行規劃路徑，直達肺部深層腫瘤進行精準採檢。圖／彰基醫院提供





彰化基督教醫學中心成功完成一例結合「阿基米德導航系統」、「Hybrid OR複合式手術室術中精準定位」與「3D單孔微創胸腔鏡」的一站式早期肺癌治療個案。透過胸腔內科與外科跨團隊整合，於術中即完成診斷與治療，不僅提升醫療精準度，也兼顧病患肺功能保留與術後生活品質，展現高端設備整合應用的臨床成果。

彰基外科部主任王秉彥（左起）、胸腔內科主任林聖皓、胸腔檢查治療中心主任詹博強，合力推廣肺癌一站式精準醫療。圖／彰基醫院提供

57歲陳姓女性因輕微咳嗽與胸悶就醫，經X光檢查發現右上肺異常陰影，後續電腦斷層（CT）確認為約1.7公分毛玻璃狀結節。胸腔檢查治療中心主任詹博強表示，該結節位於肺部深層且缺乏明確支氣管通道，傳統切片不僅困難，亦伴隨氣胸風險，因此醫療團隊採用「阿基米德導航系統」進行精準定位與採檢。

廣告 廣告

詹博強指出，阿基米德導航系統可透過AI建立肺部立體路徑，如同導航般引導醫師安全前進，必要時透過穿孔技術「創造路徑」直達腫瘤，能有效避開血管、降低出血風險並提高診斷成功率。目前全台僅少數醫學中心設置該系統，彰基為中部唯一擁有此項設備的醫學中心，讓在地民眾即可獲得高端醫療服務。

胸腔內科主任林聖皓表示，院方長期以病人為中心持續導入先進設備，即使高端儀器成本高昂，仍以提升醫療品質與病患安全為優先考量，體現以人為本的醫療精神。

彰基胸腔內科主任林聖皓表示，院方在陳穆寬總院長支持下，持續引進先進影像與微創診斷技術，提供中部鄉親更精準的醫療服務。圖／彰基醫院提供

在Hybrid OR環境下，病患於全身麻醉且無痛狀態完成導航切片，當術中冷凍病理確認為惡性腫瘤，外科團隊立即銜接手術。外科部主任王秉彥表示，透過3D影像輔助，僅需3至4公分單一微創傷口，即可精準切除病灶，降低出血與併發症風險，並有效減輕術後疼痛、加速恢復。

醫療團隊指出，此一站式模式具備手術時間短、住院天數少等優勢，多數患者手術約1至2小時即可完成，平均住院3至4天。若確診為第一期肺腺癌，術後通常僅需定期追蹤，無須進行化療或放射治療。

術後病理證實為第一期肺癌，患者恢復良好並持續門診追蹤。醫療團隊提醒，肺癌早期多無明顯症狀，定期健康檢查與低劑量電腦斷層篩檢有助於早期發現；透過高階設備與跨科整合的一站式精準醫療，可達到快速診斷、完整治療與降低併發症風險，為守護肺部健康提供更有效的治療選擇。

更多新聞推薦

● 黃國昌控谷立言「介台內政太深」 政院批不專業且偏頗 民眾黨轟「解決提出問題的人」