肺癌連三年居癌症首位 每3分48秒就有1人罹癌

國健署長沈靜芬說明，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，全癌症標準化發生率為每十萬人口331.3人，較111年增加8人。（王家瑜攝）

衛福部今天（30）公布最新112年癌症登記報告，肺癌發生人數已連續三年居首位，大腸癌、女性乳癌緊追在後。受到人口老化、不健康生活型態等影響，國人癌症發生人數逐年攀升，112年共13.8萬人罹癌，相當於每3分48秒就有1人罹癌，癌症時鐘較前一年（111）快轉14秒。

國健署長沈靜芬說明，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，全癌症標準化發生率為每十萬人口331.3人，較111年增加8人。她強調，這並非成績變差，由於癌症是多因素疾病，不是一下子就能阻絕或防治，須從生活做起。

112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相比延後1歲。值得注意的是，部分癌症發生年齡中位數早於65歲，包括口腔癌為60歲、子宮體癌和乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

依照新發生人數排序，十大癌症分別是肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。和111年相比，皮膚癌擠下胃癌，上升至第八位，其餘排序不變。

國健署目前提供五項癌症篩檢，包括子宮頸抹片（子宮頸癌）、乳房X光攝影（乳癌）、糞便潛血檢查（大腸癌）、口腔黏膜檢查（口腔癌）、胸部低劑量電腦斷層（肺癌），提醒符合資格的民眾定期受檢。

