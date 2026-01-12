肺癌連21年居死因首位》媽媽先確診、女兒跟進篩檢 一家三口在「無感」中竟發現肺癌
醫師指出，肺癌早期多無明顯症狀，具家族史的高風險族群應主動評估是否接受LDCT篩檢，把握早期發現時機。（圖片來源／freepik）
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」，往往在出現咳嗽、胸痛、呼吸困難等不適時，已進入較晚期階段，錯失最佳治療時機。
根據衛生福利部死因統計資料顯示，氣管、支氣管及肺癌已連續超過21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024年共有10,495人因此病逝，死亡人數仍呈逐年上升趨勢，凸顯肺癌防治與早期篩檢的重要性。
恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌並非單一疾病，而是包含多種病理型態，其中「肺腺癌」是目前最常見的類型。過去多被認為與吸菸高度相關，但近年臨床觀察發現，肺腺癌在未曾吸菸者中的比例逐漸上升，女性與中壯年族群的確診案例也明顯增加，顯示肺癌風險已不再侷限於傳統高危險族群。
隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在尚未出現任何症狀前，即於健檢或篩檢中發現肺部病灶。
陳右儒指出，實際受檢年齡層橫跨3、40歲到7、80歲不等，顯示只要具備風險因子，就應正視篩檢的重要性，及早發現有助於爭取治療時機與更好的預後。
一家三口接連發現病灶，關鍵就在「家族史警覺」
陳右儒分享一個令他印象深刻的臨床案例。一名年約80多歲的女性，原本因跌倒外傷接受電腦斷層檢查，卻意外發現肺部有異常陰影，進一步檢查後確診為早期肺腺癌，並順利接受手術治療。「由於母親確診肺癌，家屬意識到家族風險的重要性，陸續主動安排LDCT篩檢，結果發現其中兩位女兒也在無症狀的情況下，分別揪出早期病變。」
其中一名50多歲的女兒，在首次篩檢時發現肺部出現極小的毛玻璃樣結節，因影像變化不明顯，先依醫囑定期追蹤。2年後再度檢查時，該病灶已成長至約1.55公分，考量已超過單純觀察的安全界線，加上本身具備明確的家族史風險，經整合影像表現與臨床評估後，醫療團隊建議接受手術治療。術後病理結果確認為極早期肺腺癌，無需進一步化療或放療，目前僅需規律門診追蹤。
另一名同樣50多歲的女兒，則在篩檢中發現屬於癌前期病變的「非典型腺體增生」，同樣在早期即接受處置。3位家人皆是在毫無明顯不適症狀的情況下發現病灶，治療方式以胸腔鏡微創手術為主，術後恢復良好，未明顯影響原有生活與活動能力。
陳右儒指出，這類案例正好凸顯「家族史」在肺癌風險評估中的關鍵角色。即使本人不抽菸、生活型態看似健康，只要直系親屬曾罹患肺癌，就應提高警覺，主動與專科醫師討論是否適合接受篩檢。
陳右儒分享50多歲個案，因母親有罹癌史，接受LDCT篩檢發現結節，經綜合影像表現與。（圖片來源／恩主公醫院提供）
早期發現有助保留肺功能，微創手術成主流
目前政府補助的LDCT肺癌篩檢對象，包含具肺癌家族史者（男性45至74歲、女性40至74歲，且父母、子女或兄弟姊妹曾確診肺癌），以及重度吸菸者（50至74歲、吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未滿15年），符合資格者可每2年接受1次LDCT檢查。醫師提醒，符合補助條件的民眾應善用政策資源，把握篩檢機會。
陳右儒表示，若能在早期發現肺癌，手術治療通常可保留較多正常肺組織，多數情況可採胸腔鏡微創手術，部分患者亦可使用達文西機械手臂系統進行精準切除。相較傳統開胸手術，微創方式傷口較小、疼痛感較低，術後恢復期也更短，多數患者住院約2至3天即可返家休養，對生活品質影響相對有限。
AI可輔助標示影像，是否為癌仍須回歸專業判斷
針對民眾擔心LDCT篩檢可能出現偽陽性問題，陳右儒說明，目前影像判讀可搭配AI輔助標示可疑結節，協助醫師降低遺漏風險，但「被標示不等於就是癌症」，最終仍需由放射科與臨床醫師綜合判讀，依結節大小、型態與變化速度，決定是定期追蹤、進一步影像檢查，或安排定位切片取得組織，再由病理診斷確認。
他也強調，並非所有肺結節都需要立刻手術，關鍵在於持續追蹤與醫病共同決策，避免過度治療，同時也不輕忽真正具有風險的病灶。
醫師提醒：篩檢之外，生活型態調整同樣重要
除了篩檢，陳右儒提醒，戒菸仍是保護肺部健康的首要行動；平時可依個人體能狀況規劃規律運動，如健走、游泳或慢跑，有助維持心肺功能。若工作環境可能接觸粉塵、油煙或揮發性化學物質，也應確實做好防護措施、正確配戴口罩，降低長期暴露風險。
他呼籲，若本身具肺癌家族史或符合政府補助條件，應主動了解LDCT篩檢資訊，及早發現、及早處置，才能真正為生命爭取更多可能。
