肺癌連3年奪十大癌症之冠、大腸癌緊追在後 112年國人罹癌突破13.8萬人

112 年癌症登記資料顯示，肺癌已連續 3 年居新發癌症首位，大腸癌、乳癌分居第 2、第 3 名，癌症防治壓力持續攀升。（圖片來源／freepik）

衛福部30日公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位。隨著人口老化及不健康生活型態等因素影響，癌症發生人數呈逐年攀升趨勢。

根據統計顯示，112年全台新發癌症人數達13萬8,051人，較111年增加7,758人，整體癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，呈現持續上升趨勢。

由於癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，衛福部提供5項公費癌症篩檢服務，國健署也提醒符合條件的國人應積極參加公費癌症篩檢，及早發現、及早治療。

癌症發生年齡中位數延後至65歲

從整體數據來看，112年全癌症發生年齡中位數為65歲，較前一年延後1歲，顯示癌症風險高峰年齡隨人口結構逐步後移。

不過，部分癌別的發生年齡仍明顯偏早，值得高度關注。從資料顯示，口腔癌發生年齡中位數為60歲，女性乳癌與子宮體癌為57歲，甲狀腺癌更低至50歲，顯示特定癌症與生活型態、環境因子或荷爾蒙相關風險密切相關。

十大癌症排名穩定，肺癌、大腸癌、乳癌續居前3

就新發生人數觀察，112年國人十大癌症（男女合計）依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌。與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次對調，其餘排序皆維持一致，反映國內主要癌症型態已呈現相對固定趨勢。

進一步從數據可以看到，肺癌112年新發個案數達19,986人，較前一年增加2,004人；大腸癌則有19,074人，年增1,431人，顯示兩大癌別仍是整體癌症負擔的主要來源。女性乳癌雖排名第3，但其年齡標準化發生率在女性族群中仍居首位，凸顯乳癌防治在女性健康政策中的關鍵地位。

衛福部指出，透過子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌與肺癌等公費篩檢，有助於早期發現、降低癌症死亡風險。（圖片來源／國健署提供）

男女性癌症型態差異明顯，生活與性別因素成關鍵

若分性別觀察，112年男性新發癌症人數為7萬1,244人，標準化發生率為每10萬人口350.8人，較前一年上升8.5人。

男性十大癌症標準化發生率排序與111年完全相同，依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病與非何杰金氏淋巴瘤。專家指出，吸菸、飲酒、嚼檳榔及代謝症候群，仍是男性癌症風險居高不下的重要因素。

女性方面，112年新發癌症人數為6萬6,807人，標準化發生率為每10萬人口318.9人。女性十大癌症排序中，乳癌仍居首位，其次為肺癌與大腸癌；與前一年相比，僅胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘變化不大。值得留意的是，子宮體癌與卵巢癌持續位居前段，顯示婦癌防治策略仍須同步強化篩檢與健康教育。

從性別分析來看，男性以大腸癌、肺癌發生率最高，女性則以乳癌居冠，肺癌與大腸癌緊追其後。（圖片來源／國健署提供）

癌症初期多無症狀，定期篩檢成降低死亡率關鍵

衛福部與國健署強調，多數癌症在早期階段症狀不明顯，若僅依賴身體不適才就醫，往往已進入中晚期。

根據世界衛生組織（WHO）與大量實證醫學研究，定期接受具實證效益的癌症篩檢，可有效降低癌症死亡率並提升存活率。

國健署統計顯示，對高風險族群而言，定期口腔黏膜檢查可降低26%口腔癌死亡風險；每2年1次糞便潛血檢查，可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%晚期大腸癌發生；子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影可降低41%乳癌死亡率；而胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，相較於傳統胸部X光，能降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率。

5大公費癌症篩檢擴大補助，鎖定高風險與關鍵年齡層

因應癌症負擔持續攀升，衛福部近年已逐步擴大5項公費癌症篩檢服務，包括口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌與肺癌。現行政策涵蓋30歲以上嚼檳榔或吸菸者、40至74歲民眾、具家族史族群及重度吸菸者等高風險對象，並依癌別設定不同檢查頻率，以提升早期診斷機會。

國健署署長沈靜芬呼籲，符合篩檢資格的民眾應主動善用公費資源，可透過「全民健保行動快易通」APP查詢篩檢資格與時間，或上全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊網站，尋找鄰近篩檢據點。

她也提醒，篩檢異常並不等同罹癌，但務必依醫囑完成後續檢查與追蹤，才能避免延誤病情。

整體而言，112年癌症登記資料再次顯示，癌症已不僅是高齡者專屬疾病，而是與生活型態、環境暴露及健康行為密切相關的全民議題。面對癌症人數逐年攀升的現實，專家認為，除了醫療體系持續優化篩檢與治療策略，民眾也需從戒菸、均衡飲食、規律運動與定期篩檢做起，才能真正將「早期發現、早期治療」落實為日常健康行動。

