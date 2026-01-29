肺癌連3年霸榜「癌王」！衛福部送紅包 免費篩檢資格曝光

記者蔣季容／台北報導

肺癌已連續3年高居國內新發生癌症人數首位，成了癌王。衛福部國健署提醒，肺癌早期無症狀，就醫時往往已是晚期，錯過治療的黃金期，因此早期發現、早期治療是關鍵。國健署指出，民眾別忘記早點預約，領2年1次的公費肺癌篩檢紅包，符合資格的民眾，可每2年接受1次胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查服務。

國健署表示，隨著人口老化及不健康生活型態如吸菸習慣，肺癌112年標準化發生率（每10萬人口44.9人）及113年標準化死亡率（每10萬人口21.2人）均位居10大癌症之首。肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀再就醫時，往往是肺癌第3期或第4期，錯過了治療的黃金期。依據國健署癌症登記資料顯示，第1期肺癌之5年存活率約9成，若到第4期才就醫，存活率僅剩1成，早期診斷明顯治療成效較佳。

廣告 廣告

國健署提醒，顧肺要掌握先機，除了吸菸者應及早戒菸，更重要的是透過定期篩檢，落實「早期發現、早期治療」。符合資格的民眾可每2年領1次公費肺癌篩檢紅包，及早預約排檢，安心迎接新年。

國健署表示，肺癌的發生是多重因子交互作用的結果，其中影響較大的風險因子，除了吸菸之外，還包括了家族史。為降低肺癌對國人健康的威脅，我國依據國內外研究實證，持續推動公費肺癌篩檢，針對重度吸菸者及具肺癌家族史者，凡具健保身分且符合以下任一資格之民眾，可每2年接受1次LDCT檢查服務：

一、具肺癌家族史：40歲至74歲女性或45歲至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

二、重度吸菸者：50歲至74歲且吸菸史達20包-年以上（包-年=平均每天吸菸包數＊吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸20年；或每天0.5包菸，共吸菸40年，皆為20包-年），戒菸未達15年之重度吸菸者。

國健署提及，截至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7306人次檢查服務，並找出3139名確診肺癌個案。以風險因子區分，其中2020人（64.4%）具肺癌家族史，991人（31.6%）為重度吸菸者，128人（4.1%）同時具肺癌家族史且為重度吸菸者。因接受篩檢而確診個案中約8成（2556人）屬早期（0期及1期）個案，僅約1成（453人）屬晚期（3期及4期）個案；而根據最新發布的112年癌症登記資料顯示，非因篩檢而確診的個案中僅約4成屬早期（0期及1期）個案，晚期（3期及4期）個案則約5成，顯示篩檢有助於早期診斷。

國健署長沈靜芬表示，要成功的減少肺癌第4期才被診斷出來的個案，還是需要高風險個案積極參與篩檢，111年及113年曾經篩檢且結果無異常的民眾，請務必記得今年再來預約肺癌篩檢。

更多三立新聞網報導

魚油這樣補才有效！吃錯「護心變傷心」 醫揭黃金攝取量

59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力

國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降

痰像口香糖咳不出！6歲女童竟罹罕病「囊性纖維化」 醫：5警訊要注意

