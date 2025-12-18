肺癌連43年奪命最多！港人來台接受免疫細胞治療 疼痛大減、病情穩定

雙和醫院血液腫瘤科醫師莊博雅指出，自體免疫細胞治療，能大幅減輕癌友化療的疼痛。（雙和醫院供圖）

每年約有5.4萬名國人因癌症失去寶貴生命，其中肺癌一直是癌症死因之首。傳統化療或標靶治療雖能延長生命，但不少病人在治療期間飽受副作用的疼痛折磨，變得虛弱。現在有更個人化且精準的自體免疫細胞療法輔助，大幅緩解不適。

近期，一位來自香港的50歲肺癌患者，便是鮮明案例。去年確診第四期肺癌後，他接受了多次化療與標靶治療，但病情仍不穩定，身體也飽受疼痛折磨，生活品質大幅下降。為尋求新的治療機會，他到新北市的雙和醫院，接受血液腫瘤科莊博雅醫師團隊評估後的自體免疫細胞治療。

莊博雅醫師解釋，自體免疫細胞療法是把病人自體血液中，樹突細胞與細胞激素誘導殺手細胞分離、活化，再回輸到體內，透過強化免疫系統辨識與攻擊癌細胞的能力，達到輔助抗癌效果。這是一種個人化、精準的免疫治療，已獲衛生主管機關核准用於輔助性癌症治療。

經過半年的整合療程後，這位患者的影像檢查顯示病情穩定，最明顯的改變是疼痛大幅緩解。病患回想治療前，幾乎每天都要依靠大量止痛藥才能稍微舒緩疼痛，即便如此，生活仍然非常困難；現在不僅疼痛減輕，連帶精神與體能也明顯恢復。

莊博雅醫師指出，對晚期癌症患者來說，自體免疫細胞治療雖非單一替代療法，但可與化療、標靶或放療等傳統療法搭配使用，不僅能提升免疫功能，也有助改善整體生活品質。臨床觀察也發現，許多接受治療的病人不僅身體狀況穩定，精神與日常生活的活力也明顯提升，顯示免疫細胞療法的潛力與價值。



