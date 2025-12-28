肺癌風險增加41％！權威期刊點名午餐肉與汽水 揭超加工食品致癌機制

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人飲食中超過一半比例由「超加工食品」(UPFs)組成，最新一項發表於權威期刊《胸腔》(Thorax)的研究指出，大量攝取這類食品與肺癌風險增加存在強烈關聯。數據顯示，在統計調整各類變因後，飲食中超加工食品比例最高的人群，罹患肺癌的風險比攝取量最低者高出41%。

英國《獨立報》報導，這項研究分析了超過10萬名平均年齡62歲受試者的飲食數據，並持續追蹤長達12年。研究發現，受試者攝取最多的超加工食品前3名分別為加工肉品(11%)、低卡或含咖啡因汽水(逾7%)及無咖啡因汽水(近7%)。

廣告 廣告

數據顯示，超加工食品攝取量最高者，罹患小細胞肺癌(SCLC)的風險增加44%，非小細胞肺癌(NSCLC)的風險則增加37%。除了上述食品外，冷凍餐點、泡麵、市售濃湯、麵包、餅乾及含糖飲料皆被列入監控清單。

研究人員指出，這類食品之所以與罹癌風險相關，除了其普遍具備高鹽、高糖及高脂肪等低營養價值特徵，工業化處理過程亦可能是關鍵。加工過程會產生有害污染物，例如在燒烤香腸或焦糖甜點中發現的「丙烯醛」(acrolein)，這也是香菸煙霧中的有毒成分之一。

此外，食品包裝材料中的化學物質遷移，以及長期攝取超加工食品導致的代謝紊亂，皆被研究人員列為推升肺癌風險的潛在因素。

儘管數據具備統計學意義，研究團隊強調這是一項「觀察性研究」，能顯示相關性而非直接因果關係。研究人員也坦承，雖然已盡力調整吸菸等變因，但吸菸強度的細微差異仍可能影響結果。

營養專家霍布森(Rob Hobson)建議，民眾不必對單一食品產生過度恐懼，但此研究強化了減少對廉價、便利加工食品依賴的科學依據。他建議民眾可透過增加攝取天然蔬菜、豆類與全穀物，逐步轉向以天然食材為主的均衡飲食，從細微的飲食調整中保障長期健康。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》「東方起司」致癌地雷？ 醫示警：跟風自製恐吞下黃麴毒素

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

為何LINE Pay在日本停用、卻獲台灣過半人口1270萬人使用 日媒全說了

長照升級》不再只是你家的事 3.0主打全人照顧「甲你攬牢牢」

