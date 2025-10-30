肺癌高居國人十大癌症死因榜首 高醫打造完整胸腔微創手術中心

據衛生福利部113年的統計，癌症是國人十大死因榜首，肺癌更已連續21年成為「癌症死因」的第一名。高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）導入智慧微創技術，使用達文西手術系統執行胸腔手術，十年間累積超過400例，位居南台灣前三名。

圖說：高醫胸腔外科團隊十年來執行達文西胸腔微創手術已超過400例。（圖片來源／高醫提供）

高醫副院長陳芳銘醫師表示，隨著科技的快速進步，傳統開「胸」手術邁向微創、安全、精準與智慧化。高醫引進新一代複合式手術室（Hybrid OR）與「第四代Xi達文西手術系統」搭配雙主控台（Dual Console），Ｘi機型手臂不僅更精巧，相關的醫療手術系統更是目前全球最先進的微創手術平台，可為患者帶來更安全、精準與高效的手術治療。

62歲的謝女士平時不菸不酒，工作及生活作息都正常，家族也無肺癌病史，因其他手術做例行性的胸部X光檢查，意外發現右肺部有小陰影，進一步安排胸部電腦斷層檢查後，疑似為早期肺癌，經高醫胸腔外科主任劉又瑋醫師利用達文西機器手術系統，成功以微創方式完成右下肺葉切除及淋巴結廓清手術，病理報告證實為第一期肺腺癌。

謝女士術後分享其經驗表示，術後疼痛輕微，術後傷口極小，幾乎看不出動刀痕跡，恢復迅速，第三天就移除引流，第四天即出院。她非常感謝高醫團隊的精準診斷與治療，讓她放下心中的大石頭。

圖說：罹患肺癌的謝女士（左），感謝胸腔外科主任劉又瑋的達文西微創手術成功，讓她復原快。（圖片來源／高醫提供） 胸腔外科主任劉又瑋醫師表示，高醫啟用全新「複合式手術室」，可實現「一站式精準定位肺腫瘤切除手術」，醫師可於手術中即時定位腫瘤隨即進行切除，大幅縮短流程、提高手術精準度與治療預後，達到小傷口、低風險、快速復原目標。病患在開刀房也可免除過去須在影像檢查室及開刀房之間的轉送，大幅減少麻醉及感染風險。 劉又瑋醫師也呼籲民眾善用低劑量電腦斷層篩檢，符合公費篩檢補助對象的民眾，包含有肺癌家族史或重度吸菸者千萬不可忽視，及早篩檢、守護健康。

