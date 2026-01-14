肺癌"新國病" 台北慈濟醫院衛教講座

台北慈濟醫院今天舉辦肺癌衛教講座，呼籲早期篩檢的重要性。肺癌連續3年，位居新發生癌症人數首位，成為國民新發癌症殺手，可怕就在於、早期幾乎沒有症狀，發現時往往是中晚期，而它不僅年輕化，更需要注意的是，女性患者比例上升，但不吸菸患者卻占多數，這也和空汙、環境有關。至於、想對抗肺癌的最好方法，就是定期篩檢，透過「低劑量電腦斷層」，就有機會搶先守住健康。

台北慈濟醫院副院長 何景良：「肺癌真的是我們的國病，現在其實是國病，尤其是女性的發生率越來越高。」

被稱為國病，可是不在嚇唬人，根據衛福部最新數據顯示，十大死因以癌症位居首位，其中，肺癌更連續3年，成為新發生癌症第一，這號沈默殺手、危險就在於，普遍認為肺癌和吸菸畫上等號，卻有約六成患者，沒有抽菸史。

台北慈濟醫院副院長 何景良：「空汙 或者是環境的因素，是個占有重要的因素。」

台北慈濟醫院胸腔外科醫師 洪嘉聰：「以往有症狀的時候發現，都通常都第三 第四期了，我們剛說零到一期的話，五年存活率 大於九成，那其實如果你到第四期的話，五年存活率 只剩一成，所以真的差別是滿大的。」

為了有效降低肺癌威脅，台北慈濟醫院，特別舉辦衛教講座，宣導早期篩檢的重要性，透過「低劑量胸部電腦斷層」，就有機會在還沒疾病發生前，搶先守護健康。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師 洪嘉聰：「用好幾層影像疊在一起，我們就可以看一個很立體，人體很立體的一個結構，可以藉此看一下(肺部)哪邊有異常，那目前就是政府有給付就是針對，抽菸跟有家族史的病人，可以每兩年做一次這樣的肺癌篩檢。」

肺癌篩檢適用範圍包含男生45歲以上、女生40歲以上，有家族史的民眾，以及重度吸菸者，希望達到早期篩檢、顧好健康。

