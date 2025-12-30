「肺癌」新發人數五年新高！ 一年大增2004人增幅破紀錄 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部國民健康署今（30）日公布國人最新癌症登記報告，十大癌症排行榜，肺癌連績第三年登上第一名，共1萬9986人新發生肺癌，寫下近五年新高，且一口氣比前一年大增2004人，增幅亦創紀錄，出現標準化發生率一路上升不停的負面趨勢。國健署分析，主要與人口老化與空汙、吸菸有關，而國內近二年大力推動低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢也找出不少潛在個案。

國健署公布最新十大癌症排行榜，依新發生人數排序，依序為：肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌以及子宮體癌。與前一年相比，除了皮膚癌、胃癌序位互換，其餘排序不變。

廣告 廣告

其中，肺癌不僅連續第三年登上「癌王」，且新發生個案人數一年比一年高。依據國建署資料，近五年肺癌新發生個案一路由1萬6233人、1萬6370人、1萬6880人、1萬7982人，成長至112年的1萬9986人，112年較前一年增加人數就大增2004人。不過，好消息是，標準化死亡率呈下降趨勢。

國健署署長沈靜芬表示，肺癌新確診個案數及發生率的確呈現上升趨勢，但不只台灣如此，世界衛生組織（WHO）癌症研究中心資料，全世界肺癌都有上升趨勢，不少國家同樣是發生率第一名，背後原因，主要與人口老化、空汙、 吸煙有關，且國內這二年推出LDCT肺癌篩檢，也會把潛在個案多找出來。

沈靜芬強調，國健署更在意的是，肺癌診斷出來是早期或晚期，以及標準化死亡率是否穩定， 希望民眾診斷出來的是早期肺癌，立即接受治療，有助其存活率。

沈靜芬呼籲，民眾只要符合LDCT肺癌篩檢條件者，有家族史跟抽菸史，都該儘早出來接受篩檢，尤其有抽菸習慣者，務必儘早戒菸，因為抽菸還是肺癌的最高風險因子。LDCT肺癌篩檢依據國際研究實證，相較於胸部X光，胸部LDCT檢查可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

國健署目前補助肺癌篩檢服務：提供45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每二年一次胸部LDCT檢查。

「肺癌」新發人數五年新高！ 一年大增2004人增幅破紀錄 7

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

每3分48秒1人罹癌 十大癌症「肺癌」又奪冠！罹癌人數大增7758人

全台首間癌友家庭心理諮商所元旦上路 每人6次免費服務

【文章轉載請註明出處】