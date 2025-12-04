肺癌AI PET揪出早期癌細胞

新光健康管理事業公司董事長高尚志（右）在新光醫療健康講座，以「淺談肺癌（AI PET）」為題發表演講。（范揚光攝）

台灣醫療科技展4日展開，新光醫院展期間同步舉辦17場健康達人講座，首日邀請新光保全技術長林賢忠、台灣新光健康管理事業公司董事長高尚志、新光醫院精神科醫師田心喬，針對AI醫療應用與身心健康進行演講。

首場演講為「空間安全與EVS成像技術在AI跌倒偵測系統的應用」，林賢忠指出，跌倒高居長者事故死亡原因第2名，每6位長者就有1人曾跌倒，如何有效預防長者跌倒，避免造成失能、臥床，成為超高齡社會的關鍵課題。

林賢忠說明，新光保全運用AI輔助跌倒偵測，透過「非接觸式Edge-AI」結合最先進EVS成像技術及高效AI運算，全天主動偵測跌倒、立即通報，具備高精準度、無需穿戴、保護隱私、雲端管理等多功能設計，可應用在智慧病房及居家，打造更安全安心的環境。

第二場演講為「肺癌AI PET」，高尚志指出，我國每4人就有1人死於癌症，其中又以「肺癌」最大宗，肺癌初期沒有明顯症狀，出現久咳、胸痛等症狀，通常已經來不及。然而若腫瘤過小或被擋住，胸部X光經常拍不出來，因此透過更精密電腦斷層，早期篩檢揪出癌細胞十分重要。

新光醫院去年導入新一代AI PET正子電腦斷層掃描儀，掃描時間縮短、輻射劑量下降、影像更清晰，接受正子健檢共5萬人中，約500人發現癌症，其中又以肺癌占3成最多。高尚志呼籲，民眾50歲以上就應定期進行胸部低劑量電腦斷層攝影（LDCT）。

最後，由田心喬針對「找回身心的穩定節奏——從自律神經來談睡眠與情緒調節」進行演講，提醒民眾若出現長期失眠、胸悶心悸、焦慮、腸胃不適等症狀，可能都與自律神經失調有關，如今也可應用AI檢測自律神經平衡程度、心理檢測服務等，精準評估身心狀態。