肺結核初期症狀輕 易誤判晚就醫 醫曝6狀況注意

台灣大學近日出現1名肺結核確診個案，衛福部長石崇良透露目前匡列人數約900人，但強調屬於單一確診個案，目前沒有群聚跡象。中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔暨重症系醫師廖偉志指出，結核菌生長速度慢，會長期潛伏於人體內，常見症狀包括慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重減輕、胸痛及咳血，因症狀輕微很容易讓人疏忽，導致延誤就醫。

廖偉志表示，結核菌是一種好氧性桿菌，主要靠飛沫或空氣傳染，除了造成肺部感染外，常見的還有結核性肋膜炎、淋巴結核、骨結核等病症，而結核菌的生長速度很緩慢，僅有5％的病人會在細菌進入體內時發病，大多都是以潛伏性感染表現出來。

廣告 廣告

廖偉志指出，常見的肺結核病症，除了典型的呼吸道症狀外，其實還有全身系統性的表現，包括慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重減輕、胸痛及咳血，因為症狀輕微的關係，很容易讓人疏忽，導致延誤就醫。

廖偉志表示，胸腔X光檢查是肺結核診斷最重要的依據，若有疑似病灶可再進行痰液檢查，並指出結核病是可治癒的疾病，目前治療以口服藥物為主，只要按照規則服藥2周，體內結核菌就會降低99％以上，大幅降低傳染可能性，大部分病人在服藥6個月內就能根治。

廖偉志說，結核病在台灣不算少見，但因為症狀不明顯的關係，容易導致就醫延誤，提醒民眾若有慢性咳嗽、胸痛、咳血、呼吸急促等症狀，最好儘速就醫，並主動告知醫師。

更多中時新聞網報導

HBL》孔官地轟生涯新高 高苑卡位12強

禁用藥恐誘發過敏 有不孕風險

《大濛》上映場場爆滿 奈良美智也想看